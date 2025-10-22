Origem Patacho Design Hotel é inaugurado em Alagoas com proposta de luxo sustentável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O hotel tem como proposta integrar arquitetura, arte e sustentabilidade em uma experiência que privilegia o tempo e o contato com a natureza

Clique aqui e escute a matéria

O litoral norte de Alagoas ganhou um novo empreendimento de hospedagem voltado ao turismo de alto padrão.

Foi inaugurado nesta semana, em Porto de Pedras, o Origem Patacho Design Hotel, na Praia do Patacho, região reconhecida pelo mar calmo e pelas piscinas naturais.

O hotel tem como proposta integrar arquitetura, arte e sustentabilidade em uma experiência que privilegia o tempo e o contato com a natureza.

Assinado pela arquiteta Juliana Pippi, com projeto arquitetônico do alagoano Rodrigo Fagá, o Origem Patacho reúne dez cabanas individuais concebidas com materiais naturais e estética minimalista.

O empreendimento segue o conceito de design afetivo, priorizando conforto, simplicidade e harmonia com o ambiente local.

As acomodações variam entre 70m² e 90m² e estão distribuídas em meio à vegetação nativa. Algumas possuem vista para o mar e piscinas aquecidas.

A arquitetura busca integrar o espaço construído à paisagem, adotando soluções de ventilação natural e uso de elementos regionais.

Gastronomia com produtos locais

A cozinha do Origem Patacho é comandada pelo chef Wellington Olímpio, em parceria com Mylenna Luz, da consultoria Saber Cuidar.

O cardápio propõe um diálogo entre técnicas contemporâneas e ingredientes da região, com foco em preparos autorais e na valorização de pequenos produtores.

Além do restaurante, o hotel oferece experiências privativas, como jantares à beira-mar e oficinas gastronômicas conduzidas pelo chef.

A ideia é aproximar o visitante da cultura alimentar local e promover um consumo mais consciente.

Bem-estar e experiências personalizadas

O Spa Patacho integra a proposta de hospitalidade voltada ao bem-estar. O espaço oferece terapias corporais e rituais inspirados em técnicas de relaxamento e autocuidado.

O atendimento é voltado exclusivamente para adultos, tanto hóspedes quanto visitantes mediante reserva.

Entre as experiências oferecidas estão massagens de drenagem, tratamentos com óleo de coco e rituais de imersão corporal.

A programação inclui também atividades ao ar livre, como passeios de jangada, mergulhos em bancos de areia e observação do peixe-boi, espécie protegida na região.

Arte, design e cultura nordestina

O projeto de interiores do Origem Patacho destaca o diálogo entre arte contemporânea e produção artesanal.

O hotel reúne peças e mobiliário de Domingos Tótora, Vitor Collor, Clara Fernandes, Irineu Albiero e do coletivo BA Arte, além de obras de artesãos da Ilha do Ferro, como Mestra Irineia, Sr. Nonô e Carlos André.

A curadoria privilegia artistas e designers nordestinos, reforçando o compromisso do hotel com a valorização da cultura local.

Parte do acervo foi desenvolvida especialmente para o espaço, incluindo coleções de mobiliário, cerâmicas e têxteis produzidos de forma artesanal.

Sustentabilidade e operação

Com política Adults Only, o hotel foi concebido para operar de forma sustentável, utilizando sistemas de reaproveitamento de água, iluminação natural e gestão de resíduos.

O empreendimento busca minimizar o impacto ambiental e fortalecer o vínculo com a comunidade, empregando mão de obra local e promovendo a cadeia criativa da região.

Toda a concepção do projeto foi documentada em um filme e em um livro idealizados por Juliana Pippi e Irineu Albiero, que registram o processo de criação e a pesquisa sobre o território alagoano.

A inauguração do Origem Patacho Design Hotel reforça o crescimento do turismo de experiência no Nordeste, que tem atraído empreendimentos de pequeno porte voltados ao público que busca exclusividade e imersão cultural.