Cidades | Notícia

Origem Patacho Design Hotel é inaugurado em Alagoas com proposta de luxo sustentável

O hotel tem como proposta integrar arquitetura, arte e sustentabilidade em uma experiência que privilegia o tempo e o contato com a natureza

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/10/2025 às 16:24
Piscina do hotel Origem Patacho
Piscina do hotel Origem Patacho - Divulgação/Origem Patacho

O litoral norte de Alagoas ganhou um novo empreendimento de hospedagem voltado ao turismo de alto padrão.

Foi inaugurado nesta semana, em Porto de Pedras, o Origem Patacho Design Hotel, na Praia do Patacho, região reconhecida pelo mar calmo e pelas piscinas naturais.

O hotel tem como proposta integrar arquitetura, arte e sustentabilidade em uma experiência que privilegia o tempo e o contato com a natureza.

Assinado pela arquiteta Juliana Pippi, com projeto arquitetônico do alagoano Rodrigo Fagá, o Origem Patacho reúne dez cabanas individuais concebidas com materiais naturais e estética minimalista.

O empreendimento segue o conceito de design afetivo, priorizando conforto, simplicidade e harmonia com o ambiente local.

As acomodações variam entre 70m² e 90m² e estão distribuídas em meio à vegetação nativa. Algumas possuem vista para o mar e piscinas aquecidas.

A arquitetura busca integrar o espaço construído à paisagem, adotando soluções de ventilação natural e uso de elementos regionais.

Gastronomia com produtos locais

A cozinha do Origem Patacho é comandada pelo chef Wellington Olímpio, em parceria com Mylenna Luz, da consultoria Saber Cuidar.

O cardápio propõe um diálogo entre técnicas contemporâneas e ingredientes da região, com foco em preparos autorais e na valorização de pequenos produtores.

Além do restaurante, o hotel oferece experiências privativas, como jantares à beira-mar e oficinas gastronômicas conduzidas pelo chef.

A ideia é aproximar o visitante da cultura alimentar local e promover um consumo mais consciente.

Bem-estar e experiências personalizadas

O Spa Patacho integra a proposta de hospitalidade voltada ao bem-estar. O espaço oferece terapias corporais e rituais inspirados em técnicas de relaxamento e autocuidado.

O atendimento é voltado exclusivamente para adultos, tanto hóspedes quanto visitantes mediante reserva.

Entre as experiências oferecidas estão massagens de drenagem, tratamentos com óleo de coco e rituais de imersão corporal.

A programação inclui também atividades ao ar livre, como passeios de jangada, mergulhos em bancos de areia e observação do peixe-boi, espécie protegida na região.

Arte, design e cultura nordestina

O projeto de interiores do Origem Patacho destaca o diálogo entre arte contemporânea e produção artesanal.

O hotel reúne peças e mobiliário de Domingos Tótora, Vitor Collor, Clara Fernandes, Irineu Albiero e do coletivo BA Arte, além de obras de artesãos da Ilha do Ferro, como Mestra Irineia, Sr. Nonô e Carlos André.

A curadoria privilegia artistas e designers nordestinos, reforçando o compromisso do hotel com a valorização da cultura local.

Parte do acervo foi desenvolvida especialmente para o espaço, incluindo coleções de mobiliário, cerâmicas e têxteis produzidos de forma artesanal.

Sustentabilidade e operação

Com política Adults Only, o hotel foi concebido para operar de forma sustentável, utilizando sistemas de reaproveitamento de água, iluminação natural e gestão de resíduos.

O empreendimento busca minimizar o impacto ambiental e fortalecer o vínculo com a comunidade, empregando mão de obra local e promovendo a cadeia criativa da região.

Toda a concepção do projeto foi documentada em um filme e em um livro idealizados por Juliana Pippi e Irineu Albiero, que registram o processo de criação e a pesquisa sobre o território alagoano.

A inauguração do Origem Patacho Design Hotel reforça o crescimento do turismo de experiência no Nordeste, que tem atraído empreendimentos de pequeno porte voltados ao público que busca exclusividade e imersão cultural.

