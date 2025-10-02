fechar
Marghot Hotel SPA chega a Alagoas para redefinir hospitalidade de luxo na Praia de Lages

Com investimento de R$ 50 milhões, empreendimento une slow living, wellness e sustentabilidade, com abertura prevista para maio de 2026

Por Bianca Tavares Publicado em 02/10/2025 às 13:16
Imagem do Marghot Hotel SPA
Imagem do Marghot Hotel SPA - Divulgação/Marghot Hotel SPA

Um novo capítulo do turismo de luxo em Alagoas está prestes a começar! Com previsão de inauguração em maio de 2026, o Marghot Hotel SPA nasce na Praia de Lages, em Porto de Pedras, um dos cenários mais preservados da Rota Ecológica dos Milagres.

Divulgação/Marghot Hotel SPA
Imagem da Praia de Lages - Divulgação/Marghot Hotel SPA

O projeto, avaliado em R$ 50 milhões, promete entregar muito mais do que hospedagem: será um refúgio de bem-estar, sustentabilidade e experiências sensoriais à beira-mar.

O nome “Marghot”, inspirado na palavra latina Margarita, que significa pérola, traduz a essência do hotel. Com 20 bangalôs exclusivos, todos com piscina privativa, o espaço foi desenhado para oferecer uma conexão íntima com a natureza, aliando conforto, design e hospitalidade personalizada.

Divulgação/Marghot Hotel SPA
Imagem do Marghot Hotel SPA - Divulgação/Marghot Hotel SPA

A ideia é transformar cada estadia em uma vivência única, marcada por detalhes e surpresas ao longo da programação.

Foco no wellness

Divulgação/Marghot Hotel SPA
Imagem do Marghot Hotel SPA - Divulgação/Marghot Hotel SPA

O hotel contará com SPA completo, incluindo cold tub, salas de terapias energéticas e corporais e um inédito Head SPA assinado pela Pur Hair Spa, voltado ao cuidado dos fios e do couro cabeludo. A proposta é oferecer experiências que ativam todos os sentidos, com aulas de yoga, meditação e vivências ao ar livre, além de esportes aquáticos nas águas cristalinas da praia.

Outro destaque é a gastronomia, que une ingredientes frescos de Alagoas a técnicas contemporâneas. O cardápio será servido em regime de pensão completa, com café, almoço e jantar inclusos nas diárias. A coquetelaria ficará a cargo de Alex Mesquita, premiado bartender brasileiro reconhecido nacional e internacionalmente, que assina uma carta de drinks autorais criados especialmente para o espaço.

Divulgação/Marghot Hotel SPA
Imagem do Marghot Hotel SPA - Divulgação/Marghot Hotel SPA

Mais do que luxo, o Marghot nasce comprometido com a sustentabilidade e o impacto positivo na comunidade local. A operação deve gerar 120 empregos diretos, priorizando mão de obra da região, além de abrir espaço para artesãos apresentarem suas criações aos hóspedes. O hotel também aposta em práticas como uso de madeira de reflorestamento, redução de plásticos descartáveis e reaproveitamento da água da chuva.

O empreendimento ainda terá academia moderna, loja com produtos exclusivos, sala de reuniões e espaços gastronômicos, incluindo jantares sob as estrelas e eventos surpresa que reforçam sua assinatura: “Uma surpresa. Em todos os sentidos.”

  • O Marghot Hotel SPA será, portanto, um destino em si, um convite para viver o luxo de forma leve, sustentável e profundamente conectada à natureza alagoana.
  • Mais informações e detahes você pode encontrar nas redes sociais do empreendimento @marghotspahotel.

