Priscila Senna lança parceria com Simone Mendes, anuncia turnê e mira o brega no topo nacional: “Fico orgulhosa”

A cantora Priscila Senna lança, nesta quinta-feira (2), às 21h, a faixa ‘Campeão dos Piores’. O single, que é uma parceria com a sertaneja Simone Mendes, faz parte do projeto audiovisual 15 Anos – TBT da Musa, gravado em agosto deste ano, no Recife, capital de Pernambuco.

Durante uma coletiva de imprensa na última quarta (1), a artista, de 34 anos, detalhou as expectativas para o lançamento do projeto, que celebra o marco de quase duas décadas da sua trajetória artística, e contou também com participações especiais de Maiara e Maraisa, Liniker, Pablo, Iguinho e Lulinha, Léo Foguete e Tayara Andreza.

Com cerca de 30 faixas, entre faixas inéditas e regravações, Priscila Senna garantiu que o 15 Anos – TBT da Musa, será lançado, na íntegra, até o início de dezembro deste ano. Além disto, a cantora adiantou que haverá uma turnê comemorativa, prevista para 2026.

Ao Observatório dos Famosos, Priscila Senna refletiu, quando questionada sobre o fato do brega pernambucano ter sido, durante muito tempo, um gênero restrito ao regional e também marginalizado, mas que ganhou forças para projeção nacional através da visibilidade dada por artistas como ela.

“Fico orgulhosa”

“Fico muito orgulhosa, muito feliz de estar alcançando esses espaços, de hoje ter a admiração do Brasil inteiro. Cada vez mais colocar nosso estado no topo, gerar mais, e mais empregos. Ajudar pessoas. Movimentamos muitas pessoas naquele DVD, nos nossos shows”, diz Priscila, que reafirma a importância de estar em posição de destaque. “Para mim é muito importante, o que eu puder ajudar, o que minha imagem puder fazer para que alavancamos nosso ritmo, eu vou fazer sempre. Me sinto muito orgulhosa de estar nesse lugar”, conclui a ‘Musa’.

Priscila Senna e Simone Mendes (Foto: Reprodução/Instagram)

