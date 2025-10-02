Capibaribe Festival 2025 celebra cultura pernambucana com shows gratuitos no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o tema "Do Sertão ao Mar", programação reúne nomes como Lucas Mamede, Orquestra de Bolso e As Originárias, além de feira sustentável

Neste sábado, 04 de outubro, acontece o Capibaribe Festival 2025, com o tema "Do Sertão ao Mar", que promete animar as ruas do bairro do Recife.

Com shows gratuitos de nomes de peso de Pernambuco, como Lucas Mamede, Orquestra de Bolso e As Originárias, o projeto também contará com a Feira de Economia Circular.

O evento começa a partir das 17h, ocupando a Avenida Rio Branco com música, arte e consciência ambiental, celebrando a diversidade cultural do estado com apresentações para todas as idades.

Programação

A abertura será marcada pelo cortejo do Afoxá Oxum Pandá, o terceiro mais antigo em atividade no estado. Em seguida, às 18h, o palco recebe o grupo As Originárias, formado por mulheres indígenas de povos como Fulni-ô e Xukuru, que apresentam uma sonoridade de forte ancestralidade.

Às 19h, a música instrumental ganha espaço com o Combo CPM, do Conservatório Pernambucano de Música. O cantor Lucas Mamede, destaque da nova geração, sobe ao palco às 20h com canções de seus EPs e álbuns recentes, como Mar dos Desejos (2024). A noite se encerra com o frevo contagiante da Orquestra de Bolso, garantindo energia até o fim.

Além dos shows, o público poderá visitar a Feira de Economia Circular e Solidária da Urd, com 20 expositores que apresentam produtos de impacto social e ambiental.

O festival também terá desdobramentos em outras cidades. Em Serra Talhada, nos dias 10 e 11 de outubro, a programação inclui plantio de árvores nativas, exposição de artes visuais e apresentações culturais gratuitas.

Já no dia 8 de novembro, o projeto promove o Mini Capibaribe Festival, no espaço No Nosso Quintal, na Várzea, dedicado ao público infantojuvenil.

Shows do Capibaribe Festival 2025, com Lucas Mamede, Orquestra de Bolso, Afoxé Oxum Pandá, As Originárias e Combo CPM