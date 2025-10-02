Trimanos Brasil faz show inédito neste sábado (4) no Recife com mistura de MPB e forró
Grupo formado pelos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan sobe ao palco do Marquês Art Bar em apresentação única com clássicos da música brasileira
O Recife recebe neste sábado (04), às 19h, um espetáculo especial com os Trimanos Brasil. Os irmãos Gleydson, Yvison e Lohan apresentam no Marquês Art Bar um show inédito que promete emocionar e animar o público ao unir a força da MPB com o balanço do forró.
O repertório da noite é um mergulho nas raízes da música brasileira, revisitando canções que marcaram gerações. Entre os sucessos estão clássicos como “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”, em arranjos que resgatam memórias e convidam a plateia a dançar.
Com milhões de seguidores nas redes sociais, o trio conquistou fãs em todo o país pela forma única de transformar obras de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento em apresentações vibrantes, que já passaram por programas como Encontro (TV Globo) e Programa Silvio Santos (SBT).
A apresentação marca a estreia do grupo no palco do Marquês Art Bar, espaço cultural que se consolidou como referência no Recife Antigo pela atmosfera moderna e pela valorização da música brasileira.
TRIMANOS BRASIL NO MARQUES ART BAR
- Dia: 4 de outubro (sábado)
- Horário: 19h
- Local: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136 - Recife Antigo
- Valor único: 88,00
- Ingressos antecipados no site Sympla ou no próprio local do evento.
- Classificação etária: 18 anos