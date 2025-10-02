fechar
Agenda | Notícia

Trimanos Brasil faz show inédito neste sábado (4) no Recife com mistura de MPB e forró

Grupo formado pelos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan sobe ao palco do Marquês Art Bar em apresentação única com clássicos da música brasileira

Por Bianca Tavares Publicado em 02/10/2025 às 12:42 | Atualizado em 02/10/2025 às 12:45
Imagem dos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan, do Trimanos Brasil
Imagem dos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan, do Trimanos Brasil - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Recife recebe neste sábado (04), às 19h, um espetáculo especial com os Trimanos Brasil. Os irmãos Gleydson, Yvison e Lohan apresentam no Marquês Art Bar um show inédito que promete emocionar e animar o público ao unir a força da MPB com o balanço do forró.

O repertório da noite é um mergulho nas raízes da música brasileira, revisitando canções que marcaram gerações. Entre os sucessos estão clássicos como “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”, em arranjos que resgatam memórias e convidam a plateia a dançar.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, o trio conquistou fãs em todo o país pela forma única de transformar obras de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento em apresentações vibrantes, que já passaram por programas como Encontro (TV Globo) e Programa Silvio Santos (SBT).

Leia Também

A apresentação marca a estreia do grupo no palco do Marquês Art Bar, espaço cultural que se consolidou como referência no Recife Antigo pela atmosfera moderna e pela valorização da música brasileira.

TRIMANOS BRASIL NO MARQUES ART BAR

  • Dia: 4 de outubro (sábado)
  • Horário: 19h
  • Local: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136 - Recife Antigo
  • Valor único: 88,00
  • Ingressos antecipados no site Sympla ou no próprio local do evento.
  • Classificação etária: 18 anos

Leia também

"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A
Difícil Missão

"Não desistir jamais", diz Lucas Lima sobre luta do Sport contra rebaixamento na Série A
Sport: Daniel Paulista possui dúvida na lateral direita para jogo contra Cruzeiro
Leão

Sport: Daniel Paulista possui dúvida na lateral direita para jogo contra Cruzeiro

Compartilhe

Tags