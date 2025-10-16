fechar
Feira HFN chega a sua 7ª edição e abre credenciamento para o setor

Evento Hotel & Food Nordeste acontece em novembro e deve reunir mais de 500 marcas para conectar sobre tendências e soluções no segmento

Por Samantha Oliveira Publicado em 16/10/2025 às 8:00
Feira HFN - Hotel & Food Nordeste - abre credenciamento para interessados
Feira HFN - Hotel & Food Nordeste - abre credenciamento para interessados - Wilton Marcelino/Divulgação

A feira voltada para o desenvolvimento dos setores de hospedagem e alimentação, HFN - Hotel & Food Nordeste, está de volta em sua 7ª edição! O evento, que acontece entre os dias 5 e 7 de novembro, está com o credenciamento aberto e espera receber mais de 29 mil profissionais e empresários do setor.

A HFN - ou Hotel & Food Nordeste - apresenta soluções e tendências para o setor, que vão desde a alimentação, bebidas, equipamentos e afins, até tecnologia, softwares e serviços especializados.

Assim, donos de hotéis, bares, pousadas, restaurantes e redes de alimentação em geral poderão desfrutar de um ambiente voltado para este segmento, com grandes oportunidades de negócio, networking e atualização profissional.

HFN abre credenciamento para edição de 2025

Wilton Marcelino/Divulgação

Público tem oportunidade ímpar de conexões e novos negócios na Feira HFN - Wilton Marcelino/Divulgação

A HFN é o momento ideal para quem deseja fortalecer vínculos comerciais e abraçar novas oportunidades. Além disso, de forma integrada, o público que frequentar a feira terá acesso à Super Mix 2025, feira voltada para o segmento do varejo que acontece no mesmo espaço. 

“A HFN é hoje um espaço de referência para quem quer inovar, lançar produtos e fortalecer vínculos comerciais”, destaca Tatiana Menezes, diretora da Insight Feiras & Negócios.

Wilton Marcelino/Divulgação

Sócios da Insight Feiras &Negócios, Tatiana Menezes, Rodrigo da Fonte e Carol Baía - Wilton Marcelino/Divulgação

O credenciamento é feito por meio do site oficial da HFN, e possui condições especiais. Pessoas jurídicas têm acesso gratuito e pessoas físicas pagam ingresso no valor de R$ 50.

A HFN é uma realização da ABIH-PE (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco), da ABRASEL-PE (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco) e da Insight Feiras & Negócios. A edição 2025 conta com o patrocínio prata da Matrix Energia e bronze da Prefeitura do Recife; apoio do Sebrae/PE, ABIMAQ e Ondunorte; apoio institucional da ABIEPAN, ABRAVA e ABRALIMP. 

Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras Super Mix e HFN utilizando o cupom CONVIDADO_JC

Serviço

  • HFN – Hotel & Food Nordeste
  • Data: 5 a 7 de novembro
  • Horário: 14h às 21h
  • Local: Pernambuco Centro de Convenções
  • Site: www.hfne.com.br

