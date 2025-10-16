Pressão '12 por 8' é considerada pré-hipertensão e acende alerta médico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova diretriz foi divulgada no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, e ressalta a importância dos cuidados cardiológicos a longo prazo

Clique aqui e escute a matéria

A hipertensão arterial é um problema de saúde comum entre os brasileiros. Mais conhecida como pressão alta, a condição afeta cerca de 27,9% da população do país, de acordo com dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2023.

A doença crônica é caracterizada pela pressão sanguínea constantemente elevada, e também é conhecida por ser silenciosa, já que não apresenta nenhum sintoma.

Recentemente, a hipertensão passou por uma 'atualização', no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, onde a pressão arterial até então considerada 'normal' (conhecida como 12 por 8) foi alterada e passa a enquadrar a pré-hipertensão. Outros valores (13,9 por 8,9) também foram enquadrados, resultando em uma maior atenção médica e cuidados por parte do paciente.

O cardiologista Carlos Frederico, do Hospital Jayme da Fonte, explica como essa nova diretriz impacta no acompanhamento médico e na condição de vida dos pacientes. "A pressão de 120/80 mmHg não é mais considerada "normal" e agora está classificada como pré-hipertensão com o objetivo de realizar intervenção preventiva em pré-hipertensos e reduzir o risco cardiovascular global desses pacientes", justifica. "O motivo central é o foco na prevenção e no tratamento precoce para a redução de eventos cardiovasculares como infartos e AVCs".



O cardiologista do Hospital Jayme da Fonte, Carlos Frederico - Jailton Jr/JC Imagem

Mudanças no acompanhamento cardiológico

Com a nova diretriz, entidades de saúde buscam criar um alerta para a adoção de hábitos saudáveis, a fim de evitar problemas cardiológicos no futuro. Essa mudança possui alguns impactos no segmento da cardiologia, sendo eles, exigindo um olhar mais atento com tratamento precoce e classificação do risco cardiovascular global. São alguns dos alertas:

Aumento da População em Atenção

Indivíduos com pressal arterial entre 120/80 mmHg e 139/89 mmHg passam a ser formalmente classificados como pré-hipertensos, exigindo um olhar mais atento e precoce.

Foco Imediato na Prevenção

Para essa população (pré-hipertensos), a mudança exige a intervenção imediata com medidas não medicamentosas (mudanças no estilo de vida- alimentação; atividade física; controle do peso; interrupção do tabagismo; redução no consumo de bebida alcoólica; tratamento de apneia do sono) para prevenir a progressão para a Hipertensão Arterial estabelecida.

Meta Terapêutica Universal Mais Baixa

A adoção da meta de PA abaixo de 130/80 mmHg para a maioria dos hipertensos exige que os médicos sejam mais rigorosos e proativos.

Intensificação Terapêutica

Pacientes com Hipertensão Estágio 1 (PA 140-159/90-99 mmHg) e alto risco cardiovascular podem ter indicação de início imediato de tratamento medicamentoso, muitas vezes com a combinação de dois medicamentos, para atingir o alvo de forma mais rápida e eficaz.

"Em síntese, o impacto é antecipar a intervenção no estágio de pré-hipertensão e tornar o tratamento mais intensivo para os já diagnosticados como hipertensos, visando redução de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC", explica o cardiologista.

Cuidados para quem já é pré-hipertenso

Quem está dentro do quadro de pré-hipertensão deve tomar cuidados no dia a dia. Trata-se da mudança de estilo de vida, que envolve o sono, alimentação e prática de exercícios, visando uma redução do risco cardiovascular global.

"Também é essencial o controle do peso corporal, já que a perda de peso, quando necessária, traz benefícios muito expressivos para a pressão. Além disso recomendamos acompanhamento regular com consultas rotineiras aos cardiologistas para confirmar o controle adequado da PA", complementa o cardiologista. "O objetivo é agir no estágio de pré-hipertensão para reverter o quadro e evitar a progressão para a Hipertensão Arterial".

Hospital Jayme da Fonte

O Hospital Jayme da Fonte, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, dispõe de uma emergência cardiológica 24h, composta por profissionais extremamente qualificados, além de uma rede que atua no diagnóstico precoce e no tratamento preventivo das doenças cardiovasculares.