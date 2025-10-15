HospitalMed 2025: Feira de saúde e bem-estar conecta mercado e apresenta inovações para Norte e Nordeste
Evento acontece entre 22 e 24 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo profissionais, expositores e conteúdo especializado
A 13ª edição da HospitalMed, principal feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste, acontece de 22 a 24 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco.
O evento reunirá mais de 300 expositores e 400 marcas, com expectativa de receber mais de 26 mil visitantes, incluindo profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes da cadeia produtiva nacional e internacional.
Organizada pela Insight Feiras & Negócios, a feira oferece uma programação robusta, com mais de 60 eventos simultâneos, incluindo o 14º Congresso de Gestão e Saúde, workshops, fóruns temáticos e a Carreta da Saúde, unidade móvel que leva exames e serviços médicos a comunidades de difícil acesso.
“Cada ambiente da HospitalMed é estruturado para garantir que o visitante saia com acesso às tecnologias e soluções que vão transformar os negócios e a qualidade do atendimento à população da região”, afirma Rodrigo da Fonte, presidente da feira.
Entre os destaques estão:
Star Health Innovation: showcase de robótica, batalha de startups e tendências em inovação para saúde.
HFacilities: soluções e tendências para a edificação hospitalar, reunindo gestores, engenheiros e arquitetos.
Vida60+ Expo: conteúdo e produtos voltados à longevidade e qualidade de vida.
TechMed Sport: soluções que unem saúde e esporte, alinhadas à Copa do Mundo de 2026.
Carol Baía, diretora comercial, reforça: “Após a edição histórica de 2024, que ultrapassou R$ 1 bilhão em negócios, nossa meta é elevar ainda mais o patamar, consolidando a HospitalMed como plataforma estratégica de crescimento para a região”.
Tatiana Menezes, diretora de marketing, completa: “O conhecimento é o coração pulsante da HospitalMed. Oferecemos mais do que produtos, proporcionamos imersão nas tendências que manterão instituições de saúde na liderança regional”.
A HospitalMed 2025 conta com o patrocínio da Ultramega e Fluence Anestesia, além do apoio da Mr. Tech, Diferencial Tributária, Ondunorte, SindHospe, Mais Vida, ADEPE/Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Governo do Estado de Pernambuco, Abimo, Abeclin, Abralimp, FBH e ABDEH.
O Lounge da Presidência, espaço estratégico de networking e negócios na feira, conta com o patrocínio da TOTVS e apoio da GSH, Fluence, Ultramega, Diferencial, FBH e Viva+.
Destaques do evento:
- HFacilities e Fórum Facilities;
- IX Fórum Norte-Nordeste de Hotelaria;
- II Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica;
- 14º Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde;
- 14º Workshops Sindhospe Norte/Nordeste;
- 8º Fórum Sindhospe de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde;
- Vida 60+ Expo;
- Star Health Innovation;
- TechMed Sport;
- Carreta da Saúde.
SERVIÇO HOSPITALMED 2025 | @hospitalmedbr
Data: 22, 23 e 24 de outubro de 2025.
Horário: 14h às 20h.
Local: Pernambuco Centro de Convenções.
Credenciamento para profissionais com CNPJ: Gratuito
Entrada para pessoa física (CPF): R$ 50,00
Informações: www.hospitalmed.com.br
Programação completa: https://hospitalmed.com.br/feira/
