HospitalMed 2025: Feira de saúde e bem-estar conecta mercado e apresenta inovações para Norte e Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece entre 22 e 24 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo profissionais, expositores e conteúdo especializado

Clique aqui e escute a matéria

A 13ª edição da HospitalMed, principal feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste, acontece de 22 a 24 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco.

O evento reunirá mais de 300 expositores e 400 marcas, com expectativa de receber mais de 26 mil visitantes, incluindo profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes da cadeia produtiva nacional e internacional.

Organizada pela Insight Feiras & Negócios, a feira oferece uma programação robusta, com mais de 60 eventos simultâneos, incluindo o 14º Congresso de Gestão e Saúde, workshops, fóruns temáticos e a Carreta da Saúde, unidade móvel que leva exames e serviços médicos a comunidades de difícil acesso.

“Cada ambiente da HospitalMed é estruturado para garantir que o visitante saia com acesso às tecnologias e soluções que vão transformar os negócios e a qualidade do atendimento à população da região”, afirma Rodrigo da Fonte, presidente da feira.

Leia Também HospitalMed 2025 conta com programação voltada para o mercado especializado em longevidade no Nordeste

A HospitalMed contará com a realização do 14º Congresso de Gestão e Saúde, workshops, fóruns temáticos e a Carreta da Saúde, uma unidade móvel que leva exames e serviços médicos a comunidades de difícil acesso - Divulgação/Wilton Marcelino

Entre os destaques estão:

Star Health Innovation: showcase de robótica, batalha de startups e tendências em inovação para saúde.

HFacilities: soluções e tendências para a edificação hospitalar, reunindo gestores, engenheiros e arquitetos.

Vida60+ Expo: conteúdo e produtos voltados à longevidade e qualidade de vida.

TechMed Sport: soluções que unem saúde e esporte, alinhadas à Copa do Mundo de 2026.

Carol Baía, diretora comercial, reforça: “Após a edição histórica de 2024, que ultrapassou R$ 1 bilhão em negócios, nossa meta é elevar ainda mais o patamar, consolidando a HospitalMed como plataforma estratégica de crescimento para a região”.

Tatiana Menezes, diretora de marketing, completa: “O conhecimento é o coração pulsante da HospitalMed. Oferecemos mais do que produtos, proporcionamos imersão nas tendências que manterão instituições de saúde na liderança regional”.

A HospitalMed 2025 conta com o patrocínio da Ultramega e Fluence Anestesia, além do apoio da Mr. Tech, Diferencial Tributária, Ondunorte, SindHospe, Mais Vida, ADEPE/Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Governo do Estado de Pernambuco, Abimo, Abeclin, Abralimp, FBH e ABDEH.

O Lounge da Presidência, espaço estratégico de networking e negócios na feira, conta com o patrocínio da TOTVS e apoio da GSH, Fluence, Ultramega, Diferencial, FBH e Viva+.

Destaques do evento:



HFacilities e Fórum Facilities;

IX Fórum Norte-Nordeste de Hotelaria;

II Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica;

14º Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde;

14º Workshops Sindhospe Norte/Nordeste;

8º Fórum Sindhospe de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde;

Vida 60+ Expo;

Star Health Innovation;

TechMed Sport;

Carreta da Saúde.

Reconhecida como um hub estratégico de negócios e conhecimento, a HospitalMed 2025 reafirma sua vocação de conectar o mercado nacional e internacional em torno da saúde - Divulgação/Wilton Marcelino

SERVIÇO HOSPITALMED 2025 | @hospitalmedbr



Data: 22, 23 e 24 de outubro de 2025.

Horário: 14h às 20h.

Local: Pernambuco Centro de Convenções.

Credenciamento para profissionais com CNPJ: Gratuito

Entrada para pessoa física (CPF): R$ 50,00

Informações: www.hospitalmed.com.br

Programação completa: https://hospitalmed.com.br/feira/

COMUNICAÇÃO HOSPITALMED



APCOM | @agenciaapcom | (81) 3036.2544

Isabel Nascimento (Atendimento APCOM) | (81) 98418.5615

Ana Patrícia Galvão (Fundadora e Diretora Estratégica APCOM) | (81) 99402.0233