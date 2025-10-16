Viva a Vida 60+: atividade física para a melhor idade no centro do Recife
Público da terceira idade está cada vez mais adepto à prática de atividades, que possuem diversos benefícios para a saúde física e mental
Clique aqui e escute a matéria
A prática de atividades físicas está cada vez mais em alta em diferentes faixas etárias. Agora, para incentivar o segmento sênior, surge a corrida Desafio Viva a Vida 60+, que acontece no dia 19 de outubro, na Avenida Cais da Alfândega, no bairro do Recife.
Este é o primeiro evento de corrida no Brasil focado no público da melhor idade, mas qualquer pessoa pode participar. A ideia é promover o encontro de diferentes gerações, valorizando a corrida como mais um estilo de vida ativo e saudável para a terceira idade. A prova é organizada por Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura, da revista Viva a Vida + 60, e Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva.
O aumento da longevidade brasileira tem refletido também nos hábitos dessa geração. Seguindo essa tendência, provas de corridas cresceram 65% no primeiro semestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado, como comprova o levantamento da Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO).
Corrida de rua: Desafio Viva a Vida 60+
A adesão a atividades como a corrida traz diversos benefícios para a saúde, como fortalecimento dos músculos e ossos, redução do risco de doenças cardiovasculares, controle de diabetes e hipertensão, e redução do disco de doenças crônicas.
Eduardo Couceiro, do Instituto Incentiva e um dos organizadores da corrida, ressalta a troca com o público 60+ e o aumento do interesse pela prática da atividade. "Homens e mulheres estão descobrindo que correr, ou caminhar, é uma forma poderosa de se sentir vivo, manter o corpo em movimento e a mente leve. Esse público não quer mais ficar parado. Eles querem viver, experimentar, superar limites e celebrar conquistas. A corrida entra como um convite para isso tudo: para sair de casa, encontrar gente, cuidar do corpo, da autoestima e provar que idade é só um número", comenta.
Os participantes poderão escolher entre corridas de 5km ou 10km, além de percursos acessíveis e com opções para diferentes níveis de condição física. A corrida Desafio Viva a Vida 60+ contará com 6 modalidades, divididas em:
- A partir dos 60 anos: de 60 a 64, de 65 a 69, de 70 a 74 e 75+;
- Masculino;
- Feminino.
Na corrida Desafio Viva a Vida 60+, todos os participantes receberão medalhas, mas o destaque será para o público 60+, que ganhará troféu e subirá ao pódio. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Portal SouCorredor.
Serviço
- Data: 19 de outubro
- Concentração: 5h - Avenida Cais da Alfândega | 6h largada
- Inscrições: R$ 149,90 (idosos têm 50% de desconto), no site SouCorredor