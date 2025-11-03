fechar
Prefeitura do Recife anuncia homenageados do Carnaval 2026

Lenine, Carmen Virgínia e o centenário bloco Madeira do Rosarinho serão os homenageados do Carnaval do Recife em 2026. Saiba mais

Por Catêrine Costa Publicado em 03/11/2025 às 19:57
Homenageados Carnaval do Recife 2026
Homenageados Carnaval do Recife 2026 - Divulgação/ PCR

A Prefeitura do Recife anunciou os homenageados do Carnaval 2026: o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos em 2026. A escolha reconhece figuras e entidades que contribuem para a valorização da cultura popular e da identidade da cidade.

De acordo com o prefeito João Campos, os homenageados representam diferentes expressões da cultura recifense e reforçam o papel do Carnaval como celebração da diversidade. “São artistas e grupos que fazem parte da história do Recife e merecem esse reconhecimento institucional”, afirmou.

Madeira do Rosarinho

Fundado em 7 de setembro de 1926, o Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho é uma das agremiações mais tradicionais do Recife. O grupo se tornou símbolo de resistência e identidade cultural com o hino “Madeira que Cupim não Rói”, composto por Capiba em 1963. O bloco acumula mais de 20 prêmios no Concurso de Agremiações da Prefeitura e segue desfilando pelas ruas com suas cores vermelha, branca e verde.

Lenine

Nascido no bairro da Boa Vista, Lenine é um dos artistas mais reconhecidos da música pernambucana e brasileira. Com mais de três décadas de carreira, o cantor e compositor já recebeu seis prêmios Grammy Latino e tem mais de 250 músicas gravadas. Em suas obras, exalta a cultura e as tradições do Recife, cidade onde participa ativamente do Carnaval.

Carmen Virgínia

Carmen Virgínia é chef, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e uma das principais representantes da culinária e religiosidade afro-brasileira no Recife. À frente do restaurante Altar Cozinha Ancestral, em Santo Amaro, ela promove a valorização dos saberes tradicionais e da gastronomia como expressão cultural. Carmen também idealizou o Ubuntu, encontro de afoxés que integra a abertura do Carnaval recifense com um cortejo de celebração e purificação.

Segundo a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, a escolha dos homenageados busca destacar personalidades e grupos que fortalecem a festa. “O Carnaval é feito pelo folião e para o folião, e esses nomes representam a riqueza cultural da cidade”, afirmou.

