Prefeitura do Recife anuncia homenageados do Carnaval 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lenine, Carmen Virgínia e o centenário bloco Madeira do Rosarinho serão os homenageados do Carnaval do Recife em 2026. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife anunciou os homenageados do Carnaval 2026: o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos em 2026. A escolha reconhece figuras e entidades que contribuem para a valorização da cultura popular e da identidade da cidade.

De acordo com o prefeito João Campos, os homenageados representam diferentes expressões da cultura recifense e reforçam o papel do Carnaval como celebração da diversidade. “São artistas e grupos que fazem parte da história do Recife e merecem esse reconhecimento institucional”, afirmou.

Madeira do Rosarinho

Fundado em 7 de setembro de 1926, o Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho é uma das agremiações mais tradicionais do Recife. O grupo se tornou símbolo de resistência e identidade cultural com o hino “Madeira que Cupim não Rói”, composto por Capiba em 1963. O bloco acumula mais de 20 prêmios no Concurso de Agremiações da Prefeitura e segue desfilando pelas ruas com suas cores vermelha, branca e verde.

Lenine

Nascido no bairro da Boa Vista, Lenine é um dos artistas mais reconhecidos da música pernambucana e brasileira. Com mais de três décadas de carreira, o cantor e compositor já recebeu seis prêmios Grammy Latino e tem mais de 250 músicas gravadas. Em suas obras, exalta a cultura e as tradições do Recife, cidade onde participa ativamente do Carnaval.

Carmen Virgínia

Carmen Virgínia é chef, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e uma das principais representantes da culinária e religiosidade afro-brasileira no Recife. À frente do restaurante Altar Cozinha Ancestral, em Santo Amaro, ela promove a valorização dos saberes tradicionais e da gastronomia como expressão cultural. Carmen também idealizou o Ubuntu, encontro de afoxés que integra a abertura do Carnaval recifense com um cortejo de celebração e purificação.

Segundo a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, a escolha dos homenageados busca destacar personalidades e grupos que fortalecem a festa. “O Carnaval é feito pelo folião e para o folião, e esses nomes representam a riqueza cultural da cidade”, afirmou.