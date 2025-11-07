fechar
Katy Perry fala sobre fim de noivado com Orlando Bloom em novo single Bandaids

Cantora reflete sobre relacionamento de nove anos e alfineta críticas recebidas em lançamentos anteriores, especialmente da era 143

Por Bianca Tavares Publicado em 07/11/2025 às 12:43
Imagem de Katy Perry e Orlando Bloom
Imagem de Katy Perry e Orlando Bloom - Reprodução/Instagram

Katy Perry lançou o single Bandaids, no qual teria abordado o fim de seu noivado com Orlando Bloom, confirmado em junho de 2025.

Na parte final da música, a cantora reflete sobre os anos juntos: “O amor que nós tivemos valeu a pena no final. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ainda faria tudo de novo.”

O clipe também traz críticas sutis a comentários sobre sua música de 2024, Woman's World, que aparece ao fundo em uma cena de posto de gasolina, mostrando Katy “viva” apesar dos desafios enfrentados.

O lançamento de Bandaids acontece um ano após o sétimo álbum de estúdio da artista, 143, que recebeu críticas pelo conteúdo de Woman's World e pelo envolvimento do produtor Dr. Luke, acusado de estupro por Kesha.

Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, Katy defendeu o trabalho: “A verdade é que eu escrevi estas canções a partir de experiências da minha vida passando por metamorfoses. Ele foi uma das pessoas que facilitou isso. É um dos compositores, um dos produtores.”

