Katy Perry fala sobre fim de noivado com Orlando Bloom em novo single Bandaids
Cantora reflete sobre relacionamento de nove anos e alfineta críticas recebidas em lançamentos anteriores, especialmente da era 143
Katy Perry lançou o single Bandaids, no qual teria abordado o fim de seu noivado com Orlando Bloom, confirmado em junho de 2025.
Na parte final da música, a cantora reflete sobre os anos juntos: “O amor que nós tivemos valeu a pena no final. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ainda faria tudo de novo.”
O clipe também traz críticas sutis a comentários sobre sua música de 2024, Woman's World, que aparece ao fundo em uma cena de posto de gasolina, mostrando Katy “viva” apesar dos desafios enfrentados.
O lançamento de Bandaids acontece um ano após o sétimo álbum de estúdio da artista, 143, que recebeu críticas pelo conteúdo de Woman's World e pelo envolvimento do produtor Dr. Luke, acusado de estupro por Kesha.
Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, Katy defendeu o trabalho: “A verdade é que eu escrevi estas canções a partir de experiências da minha vida passando por metamorfoses. Ele foi uma das pessoas que facilitou isso. É um dos compositores, um dos produtores.”