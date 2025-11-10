Ex-namorada de Dado Dolabella anuncia solicitação de medida protetiva contra o ator: “Estou fora do país”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dado Dolabella, enviou um vídeo para Roberto Cabrini, ao qual foi exibido no Domingo Espetacular, da Record, na noite deste último domingo (9), em que confirmou que pedirá uma medida protetiva contra o ator.

“Estou fora do país”

Na ocasião, a modelo ainda afirmou que optou por sair do país. “Boa noite. O que está acontecendo é um absurdo. Não tem como fingir que uma pessoa que está há anos fazendo isso não vai fazer de novo. A gente tenta acreditar. Eu estou fora do país e, voltando para o Brasil, eu preciso de uma medida protetiva, porque ele está no Brasil”, iniciou.

“Ele fala que é minha culpa, que não aconteceu nada, que ele só me afastou, que ele não me empurrou, não me segurou”, declarou Marcela Tomaszewski. Além disto, a modelo ainda citou ter sido vítima de agressão psicológica.

“Isso sim é uma agressão. Assim como as agressões psicológicas que tô tentando entender”, concluiu ela.

