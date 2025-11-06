Amiga de Marcela Tomaszewski relata ameaças após expor polêmica de Dado Dolabella
Rafaela Clemente, amiga de Marcela Tomaszewski, que divulgou vídeos que apontaram a suposta agressão cometida por Dado Dolabella contra a namorada, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (5), e revelou que está sofrendo ameaças por ter denunciado o caso.
Através dos Stories do Instagram, ela, que atualmente mora na Espanha, compartilhou algumas das mensagens que passou a receber desde então. “Eu achei de muita coragem da pessoa fazer isso. A polícia da Espanha pediu com urgência pro Instagram liberar os dados”, iniciou.
A amiga de Marcela Tomaszewski ainda reforçou a importância de que a denúncia seja tratada com seriedade. “Como eu acho que a polícia espanhola tá fazendo seu trabalho, e acredito que o Ministério Público também vai fazer, visto que tem certos inquéritos que os agressores ameaçam as testemunhas. A testemunha que viu? Não, a que denunciou”, disse.
Rafaela, por sua vez, ressaltou que sabe quem está por trás das ameaças, mas não revelou nomes. “Não tá acostumado com mulher te derrubando né? Maluco acha que só tem ele de doido, né? Meus problemas eu resolvo na Justiça e na macumba. Não mexe comigo que eu não ando só!”, escreveu.
