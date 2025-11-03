Namorada de Dado Dolabella nega ter sido agredida: “Ele não tocou em mim”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Marcela Tomaszewski, namorada de Dado Dolabella, negou que teria sido alvo de agressão física pelo ator, ao contrário do que foi noticiado nos últimos dias.

Em entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da Record, a influenciadora digital contou que houve uma discussão pela quantidade de sal na comida.

“Ele não tocou em mim”

“Foi algo tão rápido, tão bobo, por um sal na comida. Ele não tocou em mim”, afirmou Marcela, que justificou as marcas vermelhas em seu corpo pelo estresse. “As marcas vermelhas são porque eu sou muito branca, descendente de polonês. Então, quando eu fico estressada, fico vermelha e me coço. Jamais protegeria um agressor, em hipótese alguma”, disse.

A namorada de Dado Dolabella, então, lamentou a proporção da situação, e o julgamento recebido, em sua maioria, de outras mulheres. “Me machuca muito ver mulheres me julgando sem saber o que aconteceu, o contexto da historia. […] Um erro num sal fez nossa vida se transformar num reality show de terror”, declarou Tomaszewski.

VEJA MAIS: Dado Dolabella agrediu a namorada? Advogado de Marcela Tomaszewski diz que ela foi coagida

O post Namorada de Dado Dolabella nega ter sido agredida: “Ele não tocou em mim” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.