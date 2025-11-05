Marcela Tomaszewski desabafa após ataques por polêmica com Dado Dolabella: “Inventam mentiras”
Marcela Tomaszewski usou as redes sociais na noite desta última terça-feira (4), e desabafou sobre os ataques que tem recebido desde que se envolveu em polêmica com o namorado, Dado Dolabella.
Através do Instagram, a influenciadora digital e modelo negou veemente as agressões que teria sofrido do ator. “Não se preocupe, não vai ser um homem que vai me matar, e sim a sociedade que quer ditar regras na vida dos outros”, iniciou.
“Inventam mentiras”
“Já deixei claro que nunca fui agredida, e ainda assim continuo sendo atacada diariamente na internet. Inventam mentiras sobre a minha saúde mental, sobre quem eu sou, e até sobre dependência emocional”, declarou Marcela Tomaszweski. Apesar do desabafo, a namorada de Dado Dolabella não escondeu o incômodo pelo nível dos ataques em que se tornou alvo desde então.
“É revoltante ver tantas pessoas, inclusive jornalistas, psicólogos e perfis escondidos atrás de telas, se acharem no direito de me julgar, de distorcer fatos e de me diagnosticar sem sequer me conhecer”, desabafou Marcela.
