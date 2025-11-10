fechar
Bruna Biancardi comenta parceria com Ana Castela e nega provocação a Virgínia Fonseca

Influenciadora explicou como surgiu o convite à sertaneja após rumores de indireta à ex de Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca

Por Bianca Tavares Publicado em 10/11/2025 às 8:43
Imagem de Bruna Biancardi
Imagem de Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi resolveu se manifestar após a repercussão de sua parceria com Ana Castela.

A influenciadora, que lançou recentemente um quadro de culinária em seu Instagram, convidou a sertaneja, atual namorada de Zé Felipe, para participar do primeiro episódio da série, o que levantou suspeitas de provocação a Virginia Fonseca, ex do cantor.

A escolha da convidada causou burburinho nas redes sociais, já que Virgínia e Ana vivem em meio a comparações e curtidas polêmicas em publicações críticas. Internautas chegaram a apontar a gravação como uma “alfinetada” da esposa de Neymar.

Em resposta, Bruna esclareceu que a decisão não teve segundas intenções. “Quando chamei a Ana, ela topou na hora. As gravações estavam marcadas para novembro, mas ela só podia em outubro. Por isso, o vídeo com ela foi o primeiro a sair”, explicou a influenciadora.

Segundo Bruna, a ordem de publicação seguirá as datas de gravação com os demais convidados. “Antecipamos a dela e por isso foi a primeira receita. Vamos soltar os vídeos na mesma sequência”, completou.

A relação entre Bruna Biancardi e Virginia Fonseca ficou estremecida desde que veio à tona uma ligação feita por Virgínia para Neymar de madrugada, episódio que teria incomodado a atual companheira do jogador.

Virginia chegou a comentar o assunto em entrevista ao Portal LeoDias, afirmando que a ligação não teve segundas intenções.

