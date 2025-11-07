fechar
Bruna Biancardi estreia série de culinária com Ana Castela após polêmica com Virginia

Influenciadora recebe cantora sertaneja e prepara receitas natalinas no primeiro episódio do Bru na Cozinha; entenda a polêmica das famosas

Por Bianca Tavares Publicado em 07/11/2025 às 11:42
Imagem de Bruna Biancardi e Ana Castela
Imagem de Bruna Biancardi e Ana Castela - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi, de 31 anos, anunciou seu novo projeto: Bru na Cozinha, série de vídeos em que mostrará suas habilidades culinárias ao lado de convidados famosos.

O primeiro episódio terá a participação da cantora Ana Castela, de 21 anos, e vai ao ar nesta sexta-feira (7), às 18h.

No teaser divulgado, Bruna e Ana aparecem animadas preparando uma receita natalina, enquanto conversam sobre carreira e vida pessoal.

A influenciadora esclareceu que o projeto não será um canal no YouTube ou podcast tradicional. “Para quem gostava dos meus vídeos cozinhando… vem aí o Bru na Cozinha - Edição de Natal! Em cada episódio, um convidado especial vai bater papo e cozinhar comigo um prato típico dessa época”, explicou.

A estreia contará com uma lasanha à bolonhesa feita em parceria com Ana Castela. O encontro chamou atenção por envolver a namorada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, com quem Bruna já teve um desentendimento público envolvendo Neymar e uma ligação na madrugada da influenciadora.

O novo programa marca um passo importante na carreira de Bruna, que é mãe das pequenas Mavie e Mel, fruto de seu relacionamento com Neymar.

