O Boticário lança Central de Carrinhos Abandonados e descontos de até 70% na Beauty November

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campanha transforma novembro no mês oficial da beleza, com mais de 500 produtos em promoção e selo de menor preço garantido até o fim do mês

Clique aqui e escute a matéria

O Boticário dá início à Beauty November, a maior campanha promocional do ano da marca.

O movimento consolida novembro como o principal mês do varejo de beleza no Brasil e chega com descontos de até 70% em mais de 500 produtos de perfumaria, maquiagem, cuidados corporais, capilares e skincare.

Central de Carrinhos Abandonados

Com o conceito Central de Carrinhos Abandonados, a campanha parte de um hábito cada vez mais comum nas compras online: montar o carrinho virtual e deixá-lo para depois.

Agora, o Boticário transforma essa pausa em oportunidade, convidando os consumidores a resgatar seus produtos desejados com os melhores preços do ano.

“Criamos uma campanha com um insight poderoso para conectar com a expectativa de negócio da data mais importante do varejo, somada a descontos competitivos em produtos das marcas queridinhas dos consumidores, em todas as categorias. Estamos indo com nosso máximo potencial para atender a um público cada vez mais conectado e exigente na maior data promocional do ano”, afirma Carolina Carrasco, Diretora de Branding e Comunicação do Boticário.

Os produtos participantes ficam disponíveis até 30 de novembro, com destaque para os itens identificados com o selo de Menor Preço do Ano, que garante o valor mais competitivo do período.

As lojas físicas já iniciaram as vendas com descontos de até 70%, percentual que passa a valer também nos canais digitais a partir do dia 13.

Entre as ofertas estão clássicos como Malbec, Floratta Red e Egeo Spicy Vibe, além de linhas queridinhas como Match, voltada para cuidados capilares, e Botik, referência em tratamento facial para peles maduras.