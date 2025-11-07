O Boticário lança Central de Carrinhos Abandonados e descontos de até 70% na Beauty November
Campanha transforma novembro no mês oficial da beleza, com mais de 500 produtos em promoção e selo de menor preço garantido até o fim do mês
O Boticário dá início à Beauty November, a maior campanha promocional do ano da marca.
O movimento consolida novembro como o principal mês do varejo de beleza no Brasil e chega com descontos de até 70% em mais de 500 produtos de perfumaria, maquiagem, cuidados corporais, capilares e skincare.
Central de Carrinhos Abandonados
Com o conceito Central de Carrinhos Abandonados, a campanha parte de um hábito cada vez mais comum nas compras online: montar o carrinho virtual e deixá-lo para depois.
Agora, o Boticário transforma essa pausa em oportunidade, convidando os consumidores a resgatar seus produtos desejados com os melhores preços do ano.
“Criamos uma campanha com um insight poderoso para conectar com a expectativa de negócio da data mais importante do varejo, somada a descontos competitivos em produtos das marcas queridinhas dos consumidores, em todas as categorias. Estamos indo com nosso máximo potencial para atender a um público cada vez mais conectado e exigente na maior data promocional do ano”, afirma Carolina Carrasco, Diretora de Branding e Comunicação do Boticário.
Os produtos participantes ficam disponíveis até 30 de novembro, com destaque para os itens identificados com o selo de Menor Preço do Ano, que garante o valor mais competitivo do período.
As lojas físicas já iniciaram as vendas com descontos de até 70%, percentual que passa a valer também nos canais digitais a partir do dia 13.
Entre as ofertas estão clássicos como Malbec, Floratta Red e Egeo Spicy Vibe, além de linhas queridinhas como Match, voltada para cuidados capilares, e Botik, referência em tratamento facial para peles maduras.