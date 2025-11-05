Com descontos de até 70%, O Boticário lança maior promoção do ano
Durante todo o mês de novembro, campanha Beauty November da O Boticário traz mais de 500 produtos promocionados em diversas categorias.
O Boticário dá início à Beauty November! A campanha traz descontos de até 70% em mais de 500 itens de perfumaria, maquiagem, cuidados corporais, capilares e skincare.
Com o conceito Central de Carrinhos Abandonados, que nasce da observação de um comportamento comum de compra online: o hábito de montar carrinhos virtuais e deixá-los para depois.
Por meio da campanha, a marca busca apresentar sua melhor oportunidade do ano para os consumidores encontrarem seus produtos preferidos e experimentem novas combinações com os melhores preços.
Promoções do Beauty November se estendem até 30 de novembro
Os produtos participantes estarão disponíveis até 30 de novembro, com destaque para aqueles identificados com o selo de Menor Preço do Ano, que garante o valor mais competitivo do período. As lojas físicas iniciaram as vendas com descontos de até 70%, percentual que passa a valer nos demais canais a partir do dia 13, acompanhando o calendário promocional da marca.
Entre as ofertas estão um grande portfólio de fragrâncias das principais marcas do Boticário e favoritas pelo público, como Malbec, Floratta Red e Egeo Spicy Vibe.
Também estão incluídas linhas como Match, voltada para diferentes tipos de rotinas de cuidados com o cabelo, e Botik, referência em tecnologia de tratamento facial para pele madura.
O consumidor pode adquirir os produtos pelo site, aplicativo, WhatsApp oficial, revendedores de venda direta ou em uma das mais de 3.700 lojas em todo o país, com a opção de retirada em até seis horas na modalidade Clique & Retire.
Para O Boticário, a Beauty Week é um dos momentos mais esperados do calendário do setor, um convite para renovar o nécessaire e tornar o cuidado diário ainda mais acessível.
“Criamos uma campanha com um insight poderoso para conectar com a expectativa de negócio da data mais importante do varejo, somada a descontos competitivos em produtos das marcas queridinhas dos consumidores, em todas as categorias. Estamos indo com nosso máximo potencial para atender a um público cada vez mais conectado e exigente na maior data promocional do ano” explica Carolina Carrasco, Diretora de Comunicação de Branding e Comunicação do Boticário.