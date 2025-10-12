4 perfumes do Boticário que lembram importados caros e são muito mais baratos
Descubra os perfumes do Boticário que têm o cheiro dos importados caros, fixam na pele o dia todo e garantem um toque de sofisticação irresistível!
Encontrar um perfume que una sofisticação, fixação intensa e preço acessível parece uma missão difícil, mas o Boticário tem mostrado que o luxo não precisa custar caro.
Com uma combinação de qualidade, criatividade e elegância, a marca vem conquistando até os narizes mais exigentes, inclusive os que amam perfumes importados de luxo.
Algumas fragrâncias da marca rivalizam com perfumes importados de grife, oferecendo o mesmo nível de elegância, intensidade e durabilidade.
Separamos quatro opções que são verdadeiros dupes de luxo, perfumes nacionais que lembram importados famosos e têm projeção intensa.
4 perfumes do Boticário que parecem importados de luxo
1. Lily Lumière - L’Interdit (Givenchy)
Elegante, sofisticado e envolvente, Lily Lumière é um dos perfumes mais refinados do Boticário. Ele combina a delicadeza das flores brancas com um fundo levemente amadeirado e cremoso, resultando em um aroma feminino e marcante.
Sua composição lembra o L’Interdit, de Givenchy, por trazer essa mesma mistura entre doçura floral e sensualidade moderna.
É aquele tipo de perfume que deixa um rastro elegante por onde passa, ideal para eventos noturnos, jantares ou ocasiões especiais.
A fixação é um dos grandes destaques: o Lily Lumière tem performance de perfume importado, permanecendo na pele por horas sem perder intensidade.
- Volume: 75ml;
- Preço: R$309,90.
2. Floratta Red - Good Girl (Carolina Herrera)
O clássico Floratta Red é uma das fragrâncias mais queridas da linha e também uma das mais sedutoras. Seu perfil floral frutado com toque adocicado lembra muito o icônico Good Girl, de Carolina Herrera.
As notas de frutas vermelhas, flor de laranjeira e chocolate amargo criam um contraste entre a leveza e a sensualidade.
O resultado é um perfume feminino, envolvente e com aquele toque provocante que o torna perfeito para encontros e noites especiais.
Além disso, o Floratta Red surpreende pela fixação e projeção excelentes, superando até mesmo alguns perfumes importados em durabilidade. É o tipo de fragrância que desperta elogios e marca presença sem ser exagerada.
- Volume: 75ml;
- Preço: R$159,90.
3. Floratta Cerejeira em Flor - Viva La Juicy (Juicy Couture)
Suave, romântico e doce na medida certa, o Floratta Cerejeira em Flor é uma opção encantadora para quem gosta de perfumes alegres e femininos. Ele traz notas de cerejeira, frutas vermelhas e flores delicadas, com um fundo levemente adocicado e confortável.
Seu aroma é frequentemente comparado ao Viva La Juicy, de Juicy Couture, famoso entre quem ama fragrâncias gourmand com um toque jovem e sofisticado.
O resultado é um perfume radiante, ideal para o dia a dia, que transmite frescor e leveza sem deixar de ser marcante.
Na pele, o Floratta Cerejeira em Flor tem ótima fixação, principalmente se aplicado logo após o banho e combinado com o hidratante da mesma linha.
- Volume: 75ml;
- Preço: R$108,90.
4. Liz Sublime - Burberry Her (Burberry)
Fechando a lista, o Liz Sublime é uma fragrância moderna, cremosa e vibrante, que combina frutas vermelhas, flores brancas e notas amadeiradas suaves.
Seu cheiro lembra o sofisticado Burberry Her, com aquela sensação de perfume chique e confortável ao mesmo tempo.
A mistura de doçura frutada com toques de baunilha e musk cria uma fragrância acolhedora e envolvente, que combina perfeitamente com mulheres que buscam elegância sem exageros.
O Liz Sublime é conhecido por sua fixação prolongada, projetando bem nas primeiras horas e permanecendo perceptível ao longo do dia. Ideal para quem gosta de perfumes que evoluem na pele e deixam uma marca sutil e encantadora.
- Volume: 100ml;
- Preço: R$169,90.
