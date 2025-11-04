Pontas secas do cabelo: saiba o que fazer e como tratar

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A chegada do verão pode trazer de volta um problema comum para os cabelos: as pontas ressecadas. Seja pelo calor, química ou falta de hidratação, o ideal é investir em uma rotina de cuidados para evitar - ou tratar - esta condição.
No dia a dia, pontas secas deixam o cabelo com menos brilho, além de darem o aspecto quebradiço e fraco para as madeixas. Sendo assim, a principal forma de tratar as pontas secas é a hidratação.
De acordo com a a especialista Marina Groke, da Escova Express, a hidratação é responsável por repor água e nutrientes. “É importante evitar o uso de produtos que contenham sulfatos agressivos e álcool, pois esses ingredientes podem ressecar ainda mais os fios”, recomenda ainda.
Como tratar de pontas secas no cabelo
A hidratação do cabelo deve contar com produtos adequados para atuar contra as pontas secas. Sendo assim, itens ricos em óleo de argan, manteiga de karité e queratina podem ajudar a restaurar a umidade. Realize hidratações profundas cerca de uma vez por semana para evitar quebras.
Além disso, Marina Groke também indica reduzir o uso de fontes de calor nos fios, como secadores e chapinhas. "Opte por deixar o cabelo secar naturalmente ou, se precisar usar o secador, mantenha a temperatura baixa e utilize protetores térmicos para minimizar os danos", explica.
Pouca gente sabe, mas proteger as pontas à noite pode diminuir o frizz e manter o cabelo mais alinhado.Use fronhas ou toucas de setim para diminuir o atrito.
Por fim, a saúde capilar também é mantida com um bom corte de cabelo. Apare as pontas com certa frequência - a cada três meses -, para evitar quebras e pontas duplas.