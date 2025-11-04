fechar
Pontas secas do cabelo: saiba o que fazer e como tratar

As pontas secas no cabelo podem ter várias causas aparentes, mas o tratamento pode ser feito em casa de um jeito fácil - saiba como

Por Samantha Oliveira Publicado em 04/11/2025 às 20:58
Mulher passando produto no cabelo
Mulher passando produto no cabelo - iStock

A chegada do verão pode trazer de volta um problema comum para os cabelos: as pontas ressecadas. Seja pelo calor, química ou falta de hidratação, o ideal é investir em uma rotina de cuidados para evitar - ou tratar - esta condição.

No dia a dia, pontas secas deixam o cabelo com menos brilho, além de darem o aspecto quebradiço e fraco para as madeixas. Sendo assim, a principal forma de tratar as pontas secas é a hidratação.

De acordo com a a especialista Marina Groke, da Escova Express, a hidratação é responsável por repor água e nutrientes. “É importante evitar o uso de produtos que contenham sulfatos agressivos e álcool, pois esses ingredientes podem ressecar ainda mais os fios”, recomenda ainda.

Como tratar de pontas secas no cabelo

iStock
Cabelo danificado - iStock

A hidratação do cabelo deve contar com produtos adequados para atuar contra as pontas secas. Sendo assim, itens ricos em óleo de argan, manteiga de karité e queratina podem ajudar a restaurar a umidade. Realize hidratações profundas cerca de uma vez por semana para evitar quebras.

Além disso, Marina Groke também indica reduzir o uso de fontes de calor nos fios, como secadores e chapinhas. "Opte por deixar o cabelo secar naturalmente ou, se precisar usar o secador, mantenha a temperatura baixa e utilize protetores térmicos para minimizar os danos", explica.

Pouca gente sabe, mas proteger as pontas à noite pode diminuir o frizz e manter o cabelo mais alinhado. Use fronhas ou toucas de setim para diminuir o atrito.

Por fim, a saúde capilar também é mantida com um bom corte de cabelo. Apare as pontas com certa frequência - a cada três meses -, para evitar quebras e pontas duplas.

