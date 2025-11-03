fechar
Intestino e cérebro: como a saúde digestiva influencia o humor e o bem-estar mental

Pesquisa científica mostra que a microbiota intestinal regula neurotransmissores e pode influenciar quadros de ansiedade e depressão

Por Maria Clara Trajano Publicado em 03/11/2025 às 17:07
O intestino é responsável pela digestão e absorção de nutrientes
O intestino é responsável pela digestão e absorção de nutrientes - Istock

A ciência tem confirmado uma conexão direta entre o intestino e o cérebro, reforçando a ideia de que a saúde mental também passa pelo sistema digestivo.

Conhecido como eixo intestino-cérebro, esse mecanismo de comunicação integra o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal, indicando que o equilíbrio da microbiota intestinal desempenha papel fundamental no humor e na saúde emocional.

Quando há disbiose (desequilíbrio entre as bactérias intestinais) aumentam-se os riscos de transtornos do humor. Pesquisas em periódicos científicos, como o American Journal of Psychiatry, demonstram que a microbiota participa da produção de neurotransmissores como serotonina, GABA e do butirato, substância importante para controlar inflamações e manter a barreira intestinal íntegra, fatores ligados à depressão e ansiedade.

A psiquiatra Isla Queiroz Álvares, especialista em psiquiatria nutricional e sócia do IAN — Instituto Harmonia e Neurodiversidade, explica que hábitos cotidianos podem fortalecer esse eixo.

“A base de tudo é a alimentação. A Dieta Mediterrânea, rica em fibras, vegetais e gorduras saudáveis, demonstrou reduzir o risco de depressão. Em casos específicos, como depressão resistente, a Dieta Cetogênica tem sido estudada, sempre com acompanhamento profissional”, afirma.

Segundo a especialista, incluir alimentos fermentados, como kefir e iogurte, e fontes de fibras, como frutas e vegetais, é essencial para nutrir as bactérias benéficas. Ela também destaca suplementos com evidência científica:

“O ômega-3 apresenta eficácia na redução de sintomas depressivos. Psicobióticos, como L. helveticus R0052 e B. longum R0175, têm sido estudados com bons resultados contra estresse e ansiedade. A N-acetilcisteína também tem papel promissor como terapia complementar”.

Nenhuma intervenção funciona sozinha

“Exercício regular e sono de qualidade são fundamentais. Eles reduzem hormônios do estresse, melhoram a saúde intestinal e criam um ciclo positivo entre corpo e mente”, reforça.

Para Isla Queiroz, entender o corpo como um sistema integrado é essencial para uma abordagem moderna da saúde.

“O eixo intestino-cérebro é uma das ferramentas mais poderosas que temos para promover o bem-estar mental. É a prova de que a saúde é integral”, conclui.

