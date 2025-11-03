Intestino e cérebro: como a saúde digestiva influencia o humor e o bem-estar mental
Pesquisa científica mostra que a microbiota intestinal regula neurotransmissores e pode influenciar quadros de ansiedade e depressão
A ciência tem confirmado uma conexão direta entre o intestino e o cérebro, reforçando a ideia de que a saúde mental também passa pelo sistema digestivo.
Conhecido como eixo intestino-cérebro, esse mecanismo de comunicação integra o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal, indicando que o equilíbrio da microbiota intestinal desempenha papel fundamental no humor e na saúde emocional.
Quando há disbiose (desequilíbrio entre as bactérias intestinais) aumentam-se os riscos de transtornos do humor. Pesquisas em periódicos científicos, como o American Journal of Psychiatry, demonstram que a microbiota participa da produção de neurotransmissores como serotonina, GABA e do butirato, substância importante para controlar inflamações e manter a barreira intestinal íntegra, fatores ligados à depressão e ansiedade.
A psiquiatra Isla Queiroz Álvares, especialista em psiquiatria nutricional e sócia do IAN — Instituto Harmonia e Neurodiversidade, explica que hábitos cotidianos podem fortalecer esse eixo.
“A base de tudo é a alimentação. A Dieta Mediterrânea, rica em fibras, vegetais e gorduras saudáveis, demonstrou reduzir o risco de depressão. Em casos específicos, como depressão resistente, a Dieta Cetogênica tem sido estudada, sempre com acompanhamento profissional”, afirma.
Segundo a especialista, incluir alimentos fermentados, como kefir e iogurte, e fontes de fibras, como frutas e vegetais, é essencial para nutrir as bactérias benéficas. Ela também destaca suplementos com evidência científica:
“O ômega-3 apresenta eficácia na redução de sintomas depressivos. Psicobióticos, como L. helveticus R0052 e B. longum R0175, têm sido estudados com bons resultados contra estresse e ansiedade. A N-acetilcisteína também tem papel promissor como terapia complementar”.
Nenhuma intervenção funciona sozinha
“Exercício regular e sono de qualidade são fundamentais. Eles reduzem hormônios do estresse, melhoram a saúde intestinal e criam um ciclo positivo entre corpo e mente”, reforça.
Para Isla Queiroz, entender o corpo como um sistema integrado é essencial para uma abordagem moderna da saúde.
“O eixo intestino-cérebro é uma das ferramentas mais poderosas que temos para promover o bem-estar mental. É a prova de que a saúde é integral”, conclui.