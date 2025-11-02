HCP inicia campanha Novembro Azul com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata
O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) deu início à campanha Novembro Azul com o tema “Quem procura, trata!”, reforçando a importância dos cuidados com a saúde masculina e da realização de consultas e exames de rotina.
O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, e, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para 2023 foi de 71.730 novos casos no país. A campanha pode ser acompanhada pelo site hcp.org.br e nas redes sociais @sigahcp.
O médico urologista Felipe Dubourq destaca que o envelhecimento da população aumenta o risco de desenvolvimento da doença, mas o diagnóstico precoce é decisivo para o tratamento.
“Apesar de ter alta taxa de mortalidade, o câncer de próstata é altamente tratável quando descoberto no início, com boas chances de cura e sobrevida”, afirma o especialista.
Além do câncer de próstata, o HCP também chama atenção para outros tipos que afetam os homens e demandam acompanhamento médico. O câncer de pênis está relacionado, sobretudo, à falta de higiene íntima, ao HPV e ao tabagismo.
O câncer de bexiga é mais frequente entre fumantes e pessoas expostas a agentes químicos, enquanto o câncer de testículo, mais comum em jovens entre 15 e 35 anos, apresenta elevados índices de cura quando diagnosticado precocemente.
Referência em oncologia e instituição filantrópica dedicada integralmente ao Sistema Único de Saúde (SUS), o HCP atendeu mais de 620 pacientes com câncer de próstata nos últimos anos. Em 2025, o hospital completa 80 anos de fundação, mantendo o compromisso com a assistência humanizada e a excelência técnica.
Programação
A abertura do Novembro Azul no HCP contará com uma apresentação do cantor Thiago Arancan, voltada a pacientes, acompanhantes, colaboradores e voluntários. O evento será realizado no auditório do hospital, na terça-feira (6 de novembro), às 9h30.