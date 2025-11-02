fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

HCP inicia campanha Novembro Azul com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, e, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA)

Por Cássio Oliveira Publicado em 02/11/2025 às 9:12
O Hospital do C&acirc;ncer de Pernambuco
O Hospital do Câncer de Pernambuco - FILIPE JORDÃO/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) deu início à campanha Novembro Azul com o tema “Quem procura, trata!”, reforçando a importância dos cuidados com a saúde masculina e da realização de consultas e exames de rotina.

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, e, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para 2023 foi de 71.730 novos casos no país. A campanha pode ser acompanhada pelo site hcp.org.br e nas redes sociais @sigahcp.

O médico urologista Felipe Dubourq destaca que o envelhecimento da população aumenta o risco de desenvolvimento da doença, mas o diagnóstico precoce é decisivo para o tratamento.

“Apesar de ter alta taxa de mortalidade, o câncer de próstata é altamente tratável quando descoberto no início, com boas chances de cura e sobrevida”, afirma o especialista.

Além do câncer de próstata, o HCP também chama atenção para outros tipos que afetam os homens e demandam acompanhamento médico. O câncer de pênis está relacionado, sobretudo, à falta de higiene íntima, ao HPV e ao tabagismo.

O câncer de bexiga é mais frequente entre fumantes e pessoas expostas a agentes químicos, enquanto o câncer de testículo, mais comum em jovens entre 15 e 35 anos, apresenta elevados índices de cura quando diagnosticado precocemente.

Referência em oncologia e instituição filantrópica dedicada integralmente ao Sistema Único de Saúde (SUS), o HCP atendeu mais de 620 pacientes com câncer de próstata nos últimos anos. Em 2025, o hospital completa 80 anos de fundação, mantendo o compromisso com a assistência humanizada e a excelência técnica.

Programação

A abertura do Novembro Azul no HCP contará com uma apresentação do cantor Thiago Arancan, voltada a pacientes, acompanhantes, colaboradores e voluntários. O evento será realizado no auditório do hospital, na terça-feira (6 de novembro), às 9h30.

Leia também

COP30 e Saúde: Crianças do Recife lideram debate climático para proteger bem-estar infantil
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

COP30 e Saúde: Crianças do Recife lideram debate climático para proteger bem-estar infantil
Cientistas descobrem novo coronavírus em morcegos brasileiros com traço similar ao da Covid
PESQUISA

Cientistas descobrem novo coronavírus em morcegos brasileiros com traço similar ao da Covid

Compartilhe

Tags