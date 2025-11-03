fechar
Cabelo | Notícia

Lola From Rio e Renner lançam collab inédita com linha de cuidados capilares em edição limitada

A coleção especial traz uma linha completa de cuidados capilares, desenvolvida em edição limitada, que combina praticidade, brilho e hidratação

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/11/2025 às 17:04
Lola From Rio e Renner lançam nova coleção
Lola From Rio e Renner lançam nova coleção - Divulgação

A Lola From Rio se uniu à Renner em uma parceria inédita que marca a primeira colaboração da varejista com uma marca de beleza.

A linha inclui Shampoo Gloss, para limpeza suave; Máscara Gloss, que garante maciez e luminosidade; Condicionador, que desembaraça os fios e protege a cor; e Óleo Gloss, que potencializa o brilho e oferece proteção térmica. Os produtos também estão disponíveis em um kit exclusivo com Shampoo Gloss, Máscara Gloss e Óleo Gloss.

Formulados com ácido hialurônico, que promove hidratação prolongada e elasticidade, e sucos de framboesa e pitanga, ricos em antioxidantes que preservam a cor e o brilho, os itens unem tecnologia e naturalidade.

A coleção já está disponível em mais de 400 lojas Renner em todo o Brasil e também no site da marca, reforçando a proposta de unir beleza acessível, inovação e cuidado diário com os cabelos.

