O poder do vermelho: 9 produtos que valorizam todos os tons de pele negra

Uma curadoria especial que vai de maquiagem a perfumaria, feita para destacar a força e a beleza. Confira os detalhes desse lançamento!

A Avon, marca número 1 em maquiagem no Brasil, celebra a beleza em todas as suas formas e para a chegada do Mês da Consciência Negra, apresenta uma seleção especial de produtos na tonalidade vermelha que combinam com todos os tons de pele pretas e pardas - do batom ao blush, passando por fragrâncias icônicas em embalagens que traduzem o poder do da cor O que virou uma das grandes tendências de 2025.

Durante décadas, o vermelho foi uma cor que muitas mulheres negras aprenderam a evitar. Seja nos lábios, nas unhas ou nas roupas, a intensidade dessa tonalidade era frequentemente vista como “chamativa”.

Por trás dessa ideia estava um padrão de beleza eurocêntrico que tentava silenciar a potência e o protagonismo das peles pretas e pardas.

Mas, essa narrativa vem mudando. Hoje, o vermelho é símbolo de afirmação, confiança e liberdade, uma cor que realça, celebra e potencializa a beleza em todas as suas nuances. Pensando nisso, a Avon ampliou, recentemente, a linha Avon Power Stay com três novas tonalidades, totalizando 10 tons de vermelho com até 16 horas de duração, sem borrar, transferir ou ressecar.

A marca também lançou um blush vermelho profundo, com textura bouncy e acabamento em pó, que permite construir intensidade e valoriza todos os tons de pele. E o poder do vermelho não está apenas no que se vê, mas também no que se sente.

Pensando nisso, a Avon ampliou o universo Power Stay para a perfumaria com o novo Avon Power Stay Deo Parfum - uma fragrância intensa e marcante, feita para acompanhar mulheres que deixam sua presença registrada por onde passam. Confira 9 opções que exaltam a beleza negra com intensidade e personalidade:

Batons Avon Power Stay Vermelhaço



Acabamento matte aveludado de longa duração por até 16h mais confortável para deixar você livre para se expressar, sem retoques desconfortáveis.

Expresse seu poder e força com lábios que falam mais alto. Fórmula de sensação flexível com mais confiança para você causar impacto onde for, ao longo do dia, sem craquelar ou sensação pegajosa. Cores de alto impacto que permanecem intactas durante todo o dia com a tecnologia exclusiva Color Lock: sem transferir, borrar ou desbotar. Só sai quando você quiser.

Novo Blush Avon Ultra Bouncy Red

Tom vermelho vibrante e com textura bouncy, que é macia ao toque. É fácil de aplicar em camadas e pode ser construída para criar um efeito mais dramático! Para todos os tons de pele, com cores hiper-pigmentadas inspirado na tendência do vermelho perfeito para combinar com qualquer look!

Avon Power Stay Deo Parfum



Conheça a nova fragrância Avon que captura e acompanha sua essência de uma forma inesquecível, um convite para acompanhar você do close ao corre.

Desenvolvido com uma tecnologia exclusiva da Avon: Scent Lock, que proporciona até 22h de fixação, com uma liberação gradual, prolongando a permanência dela na sua pele.

Da explosão vibrante do mix de Frutas Vermelhas ao coração sofisticado da nobre Íris Vermelha e um fundo quente do Praliné, essa é uma fragrância para a mulher que celebra a força, beleza e empoderamento feminino.

Avon Power Stay Batom Preciso Matte 10h Vermelho Impacto



Primeiro batom preciso matte 2 em 1 de longa duração do Brasil. O dia passa, e o power fica. O novo Batom Preciso Power Stay 10h é seu novo batom preferido do dia a dia. Dura 3x mais que seu batom comum, e seu formato preciso garante o contorno definido e preenchimento dos lábios.

Batom Líquido Matte Glitter Effect Avon Power Stay



O Batom Líquido Matte Glitter Effect Power Stay – Edição Limitada combina textura cremosa com acabamento matte e brilho multidimensional.

Com duração de até 16 horas sem necessidade de reaplicação, ele está disponível em quatro cores com acabamento metalicamente fosco, que se transformam em um efeito glitter ao friccionar os lábios. Ideal para quem busca criar looks impactantes e modernos, oferece conforto durante todo o dia.

Avon Power Stay Delineador Líquido Para Olhos 72h Vermelho Cereja



A escolha perfeita para quem busca intensidade e durabilidade. Com fórmula à prova d’água, garante resistência contra manchas e borrões.

Sua tecnologia Colorlok proporciona até 72 horas de cor vibrante sem desbotar. Com traço semi-permanente, oferece duração de até 3 dias, sendo ideal para looks duradouros.

Batom Ultra Color Matte Avon



O batom traz cor intensa em uma única aplicação. Desliza suavemente, sem arrastar ou puxar os lábios. Proporciona um toque macio e sofisticado e mantém a cor vibrante ao longo do dia, sem acumular ou craquelar. Com FPS 30, seus lábios ficam protegidos enquanto você brilha.

Lápis Delineador Gel Power Stay 24h

O delineado perfeito que combina longa duração, alta pigmentação e textura cremosa em gel. Com aplicação suave e precisa, permite criar traços definidos ou esfumados em 5 cores vibrantes: Preto Estrela, Marrom, Azul Cobalto, Marsala e Branco.

Resistente ao calor, suor e umidade, é à prova d’água e não desbota. Ideal para looks marcantes que duram o dia inteiro.

Esmaltes Avon Power Stay Vermelhos



Fórmula que mantém a cor e o brilho por mais tempo, e o efeito gel que você já conhece agora ainda mais Power.

Cores de alto impacto que permanecem intactas durante todo o dia com a tecnologia exclusiva Color Lock: cobertura perfeita em gel em uma única camada e alta fixação de cor. O esmalte que veio pra ficar, para uma mulher ousada como você.

As novidades estão disponíveis no site da Avon, nas lojas Soneda, Bel Cosméticos e Thalia Perfumaria ou com a Consultora de Beleza mais próxima de você.