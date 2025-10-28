A maquiagem de Halloween pode virar um pesadelo para os olhos: saiba como evitar com 8 dicas de especialista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adereços, fantasias criativas e lentes coloridas podem ser usadas sem medo, desde que com os cuidados certos, alerta oftalmologista

O Halloween, celebrado em 31 de outubro, está cada vez mais popular no Brasil e inspira produções marcadas por criatividade e ousadia.

Fantasias elaboradas, adereços e maquiagens intensas fazem parte do visual, assim como as lentes coloridas que transformam completamente o olhar.

Mas, segundo especialistas, por trás do brilho e das tintas vibrantes, há riscos que podem afetar a saúde ocular.

“Produtos de maquiagem muito coloridos ou de qualidade duvidosa podem conter pigmentos e componentes que irritam a pele e as mucosas, podendo causar alergias ou desconforto quando usados na região dos olhos”, explica a oftalmologista Dra. Michelle Farah, do H.Olhos – Hospital de Olhos da Rede Vision One.

Ela também alerta que o mesmo cuidado deve ser aplicado às lentes de contato decorativas, que exigem prescrição e higienização adequadas.

“As pessoas acham que as lentes coloridas são acessórios simples, mas elas entram em contato direto com uma das estruturas mais sensíveis do corpo humano: a córnea. Qualquer irregularidade pode causar dor e infecção”, ressalta a especialista.

A seguir, a Dra. Michelle Farah reúne oito orientações essenciais para curtir o Dia das Bruxas com segurança — sem transformar o visual em um problema para os olhos:

1. Faça um teste antes da festa



Antes de aplicar qualquer produto novo próximo aos olhos, teste uma pequena quantidade no antebraço ou atrás da orelha.

“Esse cuidado permite identificar precocemente possíveis alergias a pigmentos ou conservantes presentes nos cosméticos”, explica a oftalmologista.

2. Escolha produtos de qualidade



Evite maquiagens sem registro na Anvisa. Prefira cosméticos hipoalergênicos e testados dermatologicamente.

“Produtos de procedência duvidosa podem conter metais pesados e substâncias irritantes”, reforça a Dra. Michelle.

3. Atenção ao glitter e aos pigmentos soltos



“O brilho é bonito, mas deve ser usado com cuidado. Partículas de glitter podem entrar nos olhos e causar arranhões na córnea, por isso é importante escolher versões cosméticas em gel ou líquidas, com partículas encapsuladas, e evitar aplicá-las nas pálpebras internas”, orienta.

4. Evite maquiagem dentro da linha d’água



Lápis e delineadores aplicados na parte interna dos olhos podem bloquear as glândulas responsáveis pela lubrificação ocular. “Isso aumenta o ressecamento e o risco de irritação”, explica a médica.

5. Lentes de fantasia só com prescrição



“Lentes coloridas precisam de avaliação médica, como qualquer lente corretiva”, destaca a especialista.

O uso inadequado pode causar úlceras de córnea e até perda de visão. A compra deve ser feita apenas em estabelecimentos certificados.

6. Higiene é fundamental



Lave bem as mãos antes de manusear lentes ou aplicar maquiagem. “Nunca durma com lentes de contato ou maquiagem nos olhos. O acúmulo de resíduos favorece infecções”, alerta a oftalmologista.

7. Não compartilhe maquiagem nem acessórios



Evite emprestar pincéis, delineadores ou lentes para outras pessoas. “O compartilhamento pode ser uma das causas de conjuntivite e irritações oculares”, explica.

8. Sinais de alerta pedem atendimento imediato



Se houver vermelhidão persistente, dor, visão turva ou lacrimejamento, procure um oftalmologista. “Esses sinais podem indicar infecções que, se não tratadas, evoluem rapidamente”, orienta a Dra. Michelle.

Para ela, a chave é conciliar diversão com responsabilidade.

“A diversão é sempre bem-vinda, desde que acompanhada de cuidado. Se houver qualquer desconforto nos olhos, o melhor é suspender o uso de maquiagem ou lentes e procurar um oftalmologista. Assim, o susto fica só na fantasia — e não na saúde ocular”, finaliza a especialista do H.Olhos.