Beleza | Notícia

Maquiagem de noiva em 2026 aposta na beleza real e em produtos de alta performance

Ruby Rose e Casar.com revelam as tendências que vão marcar os casamentos do próximo ano, com foco em naturalidade, brilho saudável e resistência

Por Bianca Tavares Publicado em 26/10/2025 às 9:01
Imagem de uma noiva sendo maquiada
Imagem de uma noiva sendo maquiada - JOSE COELLO/Freepik

O universo das noivas está em constante transformação, e a maquiagem não foge à regra.

Para 2026, a Ruby Rose e o Casar.com se uniram para identificar as principais tendências que vão dominar os casamentos. O resultado é uma mistura equilibrada entre elegância, leveza e tecnologia de produtos, pensada para acompanhar o ritmo das celebrações modernas.

Segundo Camila Piccini, sócia e fundadora do Casar.com, o ideal é que a maquiagem traduza a personalidade da noiva e resista a todas as emoções do dia. “Sempre recomendo maquiagens resistentes a lágrimas, suor e água, pois elas garantem satisfação e tranquilidade neste dia tão especial”, explica.

Victoria Guarita, maquiadora da Ruby Rose, destaca que as apostas para o próximo ano valorizam a autenticidade. “A noiva de 2026 quer parecer ela mesma, só que na melhor versão”, resume.

Entre os estilos em alta estão a glass skin, com pele viçosa e luminosa; a toasty makeup, que traz o toque bronzeado e natural; e a maquiagem monocromática, que mantém harmonia entre olhos, lábios e bochechas.

Os estilos atemporais continuam em evidência. O clássico, o romântico e o minimalista seguem fortes, enquanto o visual vintage ressurge com força, apostando em glamour e sofisticação. Para quem prefere algo mais marcante, o contraste entre contorno definido e olhos esfumados promete dominar os editoriais e passarelas de noivas.

Os batons vermelhos seguem como os queridinhos, acompanhados por tons berry, coral e nudes elegantes. O gloss também retorna com força, garantindo um acabamento fresco e luminoso. “O importante é que a maquiagem dure até o fim da festa, sem perder o conforto nem a naturalidade”, reforça Victoria.

A Ruby Rose aposta ainda em produtos multifuncionais e de longa duração, ideais para o clima das cerimônias brasileiras. Primers potentes, iluminadores cremosos e paletas versáteis surgem como aliados das noivas que buscam praticidade sem abrir mão da sofisticação.

