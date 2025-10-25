4 cores de esmalte ideais para mulheres elegantes arrasarem no dia a dia
Descubra as cores de esmalte que são sinônimo de elegância e combinam com qualquer ocasião para mulheres que gostam de arrasar com estilo.
Clique aqui e escute a matéria
Elegância é um conceito que vai além da roupa ou dos acessórios, está também nos pequenos detalhes, como o esmalte escolhido para compor o visual.
Uma mulher elegante sabe que suas mãos são seu cartão de visita, e por isso aposta em cores que transmitem sofisticação, harmonia e bom gosto, sem abrir mão da praticidade.
Entre tantas opções disponíveis, há tons que se destacam por sua versatilidade e capacidade de combinar com qualquer ocasião.
Essas cores equilibram feminilidade e refinamento, sendo perfeitas para quem deseja unhas bonitas e impecáveis o tempo todo.
4 cores de esmalte elegantes e versáteis para o dia dia
1. Rosa pastel
O rosa pastel é um clássico entre as mulheres elegantes. Sua tonalidade suave transmite calma, feminilidade e cuidado, sendo ideal para quem busca um visual leve e discreto.
Ele combina perfeitamente com qualquer tom de pele e é uma excelente opção para o dia a dia, pois mantém as mãos sempre com aparência limpa e bem cuidada.
LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes que sempre fazem sucesso para apostar sem erro
Além disso, o rosa pastel tem o poder de alongar visualmente os dedos, deixando as mãos mais finas e delicadas. É uma cor que combina com tudo: roupas neutras, estampadas ou até produções mais formais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Dica: aposte em acabamentos cremosos ou levemente perolados para dar um brilho natural às unhas e destacar o ar romântico da cor.
2. Vermelho rubi
O vermelho rubi é um dos esmaltes mais atemporais e marcantes de todos os tempos. Ele é sinônimo de elegância, confiança e feminilidade.
Mesmo em tons intensos, o rubi mantém um toque refinado, ideal para mulheres que gostam de um visual sofisticado e com personalidade.
Essa cor é perfeita para o dia a dia de quem quer se destacar sem exageros. O vermelho rubi combina com todos os tons de pele e com qualquer ocasião, seja no ambiente corporativo, em compromissos sociais ou em um encontro especial.
Além do apelo estético, o vermelho rubi tem um significado simbólico forte: está associado à autoconfiança, paixão e vitalidade, características marcantes da mulher moderna e segura de si.
- Dica: prefira versões com brilho sutil e finalize com uma camada extra de top coat para garantir um acabamento espelhado e duradouro.
3. Malva
O malva é uma cor elegante e versátil que mistura tons de rosa, lilás e um toque de cinza. O resultado é um esmalte sofisticado, moderno e discreto, ideal para quem quer fugir dos tons convencionais sem abrir mão da classe.
Por ser uma cor intermediária, nem muito clara, nem muito escura, o malva combina com diferentes estilos e ocasiões.
Ele é perfeito para o trabalho, para o dia a dia e até para eventos sociais, oferecendo um visual sempre polido e refinado.
LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte que toda mulher elegante deveria ter
Outro ponto positivo é que o malva valoriza todos os tons de pele, do mais claro ao mais escuro, e mantém a aparência das mãos elegante por dias, mesmo com o desgaste natural do esmalte.
- Dica: esmaltes com acabamento cremoso e fundo acinzentado deixam o malva ainda mais sofisticado e moderno.
4. Nude pêssego
O nude pêssego é uma das cores mais elegantes e curingas para o dia a dia. Ele traz o equilíbrio perfeito entre o neutro e o rosado, criando um efeito natural e luminoso nas mãos.
Esse tom é conhecido por realçar a beleza natural da pele e transmitir frescor e leveza, tornando-se ideal para ambientes profissionais e ocasiões casuais.
Além de elegante, o nude pêssego tem o benefício de ser discreto, o que o torna fácil de combinar com qualquer look ou acessório.
É a escolha perfeita para quem quer estar sempre com as unhas impecáveis, sem precisar se preocupar com retoques constantes.
- Dica: escolha um tom de nude pêssego que se aproxime do seu tom de pele para um efeito mais natural e sofisticado.
VEJA TAMBÉM: Cabelo caindo? Saiba o que pode ser!