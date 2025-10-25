fechar
Unha | Notícia

4 cores de esmalte ideais para mulheres elegantes arrasarem no dia a dia

Descubra as cores de esmalte que são sinônimo de elegância e combinam com qualquer ocasião para mulheres que gostam de arrasar com estilo.

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/10/2025 às 7:22
Imagem de unhas pintadas com o esmalte vermelho rubi.
Imagem de unhas pintadas com o esmalte vermelho rubi. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

Clique aqui e escute a matéria

Elegância é um conceito que vai além da roupa ou dos acessórios, está também nos pequenos detalhes, como o esmalte escolhido para compor o visual.

Uma mulher elegante sabe que suas mãos são seu cartão de visita, e por isso aposta em cores que transmitem sofisticação, harmonia e bom gosto, sem abrir mão da praticidade.

Entre tantas opções disponíveis, há tons que se destacam por sua versatilidade e capacidade de combinar com qualquer ocasião.

Essas cores equilibram feminilidade e refinamento, sendo perfeitas para quem deseja unhas bonitas e impecáveis o tempo todo.

4 cores de esmalte elegantes e versáteis para o dia dia

1. Rosa pastel

O rosa pastel é um clássico entre as mulheres elegantes. Sua tonalidade suave transmite calma, feminilidade e cuidado, sendo ideal para quem busca um visual leve e discreto.

Ele combina perfeitamente com qualquer tom de pele e é uma excelente opção para o dia a dia, pois mantém as mãos sempre com aparência limpa e bem cuidada.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes que sempre fazem sucesso para apostar sem erro

Além disso, o rosa pastel tem o poder de alongar visualmente os dedos, deixando as mãos mais finas e delicadas. É uma cor que combina com tudo: roupas neutras, estampadas ou até produções mais formais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Dica: aposte em acabamentos cremosos ou levemente perolados para dar um brilho natural às unhas e destacar o ar romântico da cor.

2. Vermelho rubi

O vermelho rubi é um dos esmaltes mais atemporais e marcantes de todos os tempos. Ele é sinônimo de elegância, confiança e feminilidade.

Mesmo em tons intensos, o rubi mantém um toque refinado, ideal para mulheres que gostam de um visual sofisticado e com personalidade.

Essa cor é perfeita para o dia a dia de quem quer se destacar sem exageros. O vermelho rubi combina com todos os tons de pele e com qualquer ocasião, seja no ambiente corporativo, em compromissos sociais ou em um encontro especial.

Leia Também

Além do apelo estético, o vermelho rubi tem um significado simbólico forte: está associado à autoconfiança, paixão e vitalidade, características marcantes da mulher moderna e segura de si.

  • Dica: prefira versões com brilho sutil e finalize com uma camada extra de top coat para garantir um acabamento espelhado e duradouro.

3. Malva

O malva é uma cor elegante e versátil que mistura tons de rosa, lilás e um toque de cinza. O resultado é um esmalte sofisticado, moderno e discreto, ideal para quem quer fugir dos tons convencionais sem abrir mão da classe.

Por ser uma cor intermediária, nem muito clara, nem muito escura, o malva combina com diferentes estilos e ocasiões.

Ele é perfeito para o trabalho, para o dia a dia e até para eventos sociais, oferecendo um visual sempre polido e refinado.

LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte que toda mulher elegante deveria ter

Outro ponto positivo é que o malva valoriza todos os tons de pele, do mais claro ao mais escuro, e mantém a aparência das mãos elegante por dias, mesmo com o desgaste natural do esmalte.

  • Dica: esmaltes com acabamento cremoso e fundo acinzentado deixam o malva ainda mais sofisticado e moderno.

4. Nude pêssego

O nude pêssego é uma das cores mais elegantes e curingas para o dia a dia. Ele traz o equilíbrio perfeito entre o neutro e o rosado, criando um efeito natural e luminoso nas mãos.

Esse tom é conhecido por realçar a beleza natural da pele e transmitir frescor e leveza, tornando-se ideal para ambientes profissionais e ocasiões casuais.

Leia Também

Além de elegante, o nude pêssego tem o benefício de ser discreto, o que o torna fácil de combinar com qualquer look ou acessório.

É a escolha perfeita para quem quer estar sempre com as unhas impecáveis, sem precisar se preocupar com retoques constantes.

  • Dica: escolha um tom de nude pêssego que se aproxime do seu tom de pele para um efeito mais natural e sofisticado.

VEJA TAMBÉM: Cabelo caindo? Saiba o que pode ser!

Leia também

O novo Halloween: menos fantasia, mais tendência
MAQUIAGEM

O novo Halloween: menos fantasia, mais tendência
Avon destina lucro de linha de produtos em prol do cuidado com a saúde das mamas
OUTUBRO ROSA

Avon destina lucro de linha de produtos em prol do cuidado com a saúde das mamas

Compartilhe

Tags