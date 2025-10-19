4 cores de esmalte que valorizam mulheres elegantes
Conheça as cores de esmalte que realçam a elegância feminina e deixam as mãos mais sofisticadas em qualquer ocasião com um toque de charme e estilo.
Clique aqui e escute a matéria
As unhas bem-cuidadas são um dos símbolos mais marcantes de uma mulher elegante. Mais do que um detalhe estético, o esmalte revela estilo, confiança e até estado de espírito.
E quando o assunto é elegância, algumas cores conseguem equilibrar sofisticação, modernidade e discrição na medida certa.
Selecionamos quatro tons que estão em alta e que realçam o visual de mulheres de bom gosto. Cada um tem sua personalidade e combina com diferentes momentos, do dia a dia ao evento noturno.
1. Cherry Red
O Cherry Red é aquele vermelho fechado, vibrante e sedutor que nunca sai de moda. Ele transmite confiança, poder e feminilidade, sendo uma das escolhas mais certeiras para quem quer unhas elegantes e sofisticadas.
Diferente dos tons muito abertos, o vermelho cereja tem um fundo mais profundo, o que o torna refinado e versátil.
LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte elegantes perfeitas para o encontro dos sonhos
Fica lindo tanto em unhas curtas quanto longas, combina com todos os tons de pele e é perfeito para qualquer ocasião, do ambiente de trabalho ao jantar especial.
Além disso, o vermelho é uma cor que expressa energia e autoconfiança, o que faz dele um dos esmaltes preferidos das mulheres que gostam de marcar presença de forma elegante e discreta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Verde esmeralda
O verde esmeralda é uma das cores mais chiques e modernas dos últimos anos. Inspirado no brilho das pedras preciosas, esse tom combina elegância e personalidade, sendo ideal para quem quer fugir do óbvio sem abrir mão da sofisticação.
É um esmalte que transmite luxo e serenidade ao mesmo tempo, ficando especialmente bonito em unhas curtas ou quadradas, que realçam seu aspecto sofisticado.
Essa cor combina com looks neutros, como branco, bege, preto e cinza, mas também cria contraste elegante com roupas douradas e em tons terrosos.
Por seu acabamento mais fechado e profundo, o verde esmeralda é ideal para eventos noturnos, ocasiões especiais ou para quem gosta de manter uma imagem refinada durante o dia.
3. Navy Blue
O Navy Blue, ou azul marinho, é uma cor clássica que exala elegância e segurança. Diferente dos azuis mais vibrantes, o tom marinho é discreto e sofisticado, perfeito para quem deseja um esmalte escuro, mas que fuja do preto tradicional.
Ele é uma excelente opção para o trabalho e eventos formais, pois passa uma imagem de autocontrole e sobriedade, ao mesmo tempo em que mantém um toque moderno.
LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte elegantes para usar no trabalho sem erro
O navy combina perfeitamente com acessórios prateados e looks minimalistas, transmitindo equilíbrio e estilo.
Além disso, é uma cor que valoriza todos os tons de pele e tem alta durabilidade nas unhas, já que disfarça melhor pequenas lascas. Um verdadeiro curinga para quem quer praticidade e elegância no dia a dia.
4. Mocha Mousse
Para quem prefere um visual discreto, o Mocha Mousse é o tom ideal. Ele é um nude amarronzado com fundo quente, que combina elegância, naturalidade e versatilidade.
O resultado são unhas neutras, polidas e refinadas, perfeitas para qualquer ocasião. Esse tipo de nude, com nuances de café com leite, tem sido muito usado por mulheres que gostam de um visual limpo e moderno.
É uma cor que alonga visualmente os dedos e combina com todos os estilos, do casual ao formal. Além disso, o Mocha Mousse é a escolha perfeita para quem busca sofisticação sem exageros.
Ele transmite cuidado e bom gosto, sendo ideal tanto para o ambiente profissional quanto para o fim de semana.
VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?