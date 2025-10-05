fechar
Unha | Notícia

5 cores de esmalte que toda mulher elegante deveria ter

Descubra as cores de esmalte que toda mulher elegante precisa ter para arrasar em qualquer ocasião com sofisticação e estilo sem esforço nenhum.

Por Eduarda Barreto Publicado em 05/10/2025 às 14:32
Imagem de unhas elegantes pintadas de vermelho rubi.
Imagem de unhas elegantes pintadas de vermelho rubi. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

Para mulheres que prezam pela sofisticação em todos os detalhes, manter um pequeno arsenal de cores clássicas e atemporais de esmalte é essencial.

Existem tonalidades que nunca saem de moda e transmitem imediatamente uma imagem de cuidado e elegância.

Essas cores transitam bem entre compromissos profissionais, eventos sociais, momentos casuais e até cerimônias mais formais.

Cada uma dessas cores transmite um tipo de sofisticação diferente, mas todas compartilham o mesmo propósito: unir beleza, discrição e versatilidade.

5 cores de esmalte elegantes e versáteis que toda mulher deveria ter

1. Vermelho rubi

O esmalte vermelho é sinônimo de elegância e sensualidade, mas o tom rubi vai além: ele carrega profundidade, intensidade e uma aura de luxo que remete a joias preciosas.

Uma mulher com unhas em vermelho rubi transmite autoconfiança e presença marcante. Essa cor é perfeita para jantares sofisticados, festas formais ou quando se deseja destacar as mãos de forma poderosa.

VEJA TAMBÉM: 5 designs de unhas elegantes para arrasar em qualquer lugar

O rubi também combina com todos os tons de pele, o que o torna universal. Ter esse esmalte no nécessaire é como ter um vestido preto no guarda-roupa: um verdadeiro coringa da elegância.

2. Branco perolado

O esmalte branco perolado é símbolo de pureza, frescor e discrição. Ele é ideal para quem busca sofisticação em sua forma mais sutil.

O brilho leve do perolado proporciona um acabamento refinado, que foge da simplicidade do branco comum e garante um toque de luxo.

É uma cor muito versátil, que pode ser usada tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais, como casamentos ou eventos formais.

Além disso, combina perfeitamente com estilos minimalistas e transmite uma imagem de cuidado e zelo com os detalhes.

3. Marrom chocolate

O esmalte marrom chocolate ganhou espaço nos últimos anos como uma alternativa chique aos tons clássicos. Ele transmite sofisticação, maturidade e ao mesmo tempo modernidade.

Esse tom é ideal para mulheres que desejam fugir dos tradicionais vermelho e nude, mas ainda assim manter um ar elegante.

VEJA TAMBÉM: 5 cores de esmalte que prometem dominar o restante de 2025

É uma cor perfeita para o outono e inverno, combinando com roupas em tons terrosos e acessórios dourados.

Além disso, o marrom chocolate valoriza as unhas em qualquer comprimento, seja curto, médio ou longo, tornando-se uma aposta certeira para transmitir estilo e confiança.

4. Nude

O esmalte nude é o verdadeiro símbolo da sofisticação atemporal. Ele alonga visualmente as unhas, harmoniza com qualquer look e se adapta a todas as ocasiões. Do escritório ao evento social, o nude transmite discrição e elegância na medida certa.

Existem diferentes variações do nude, desde os mais claros até os mais rosados ou puxados para o bege, e o segredo está em escolher aquele que mais se aproxima do seu tom de pele.

Esse detalhe cria um efeito natural e extremamente refinado, perfeito para mulheres que preferem transmitir classe sem chamar muita atenção.

5. Rosa claro

Delicado, romântico e versátil, o esmalte rosa claro é indispensável no kit de toda mulher elegante. Ele transmite feminilidade, doçura e cuidado, sendo perfeito para quem gosta de unhas discretas, mas que não passam despercebidas.

É uma cor excelente para eventos durante o dia, como reuniões de trabalho, almoços sociais e encontros casuais.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes mais desejadas entre mulheres maduras

Ao mesmo tempo, o rosa claro pode ser combinado com nail arts minimalistas ou detalhes discretos em brilho, trazendo um toque moderno sem perder a essência clássica.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

