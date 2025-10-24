Avon destina lucro de linha de produtos em prol do cuidado com a saúde das mamas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A loção hidratante tem 100% do lucro das vendas revertido para as iniciativas da causa Direito e Saúde das Mulheres, pelo Instituto Natura e Avon

A Avon, com mais de 138 anos de história e um compromisso de longa data com o empoderamento feminino, lança sua campanha de 2025 para o Outubro Rosa com o Instituto Natura.

Neste ano, a campanha #EstarComElas tem o objetivo de reforçar que o cuidado com a saúde das mamas é agora e traz mensagens sobre a detecção precoce, o tratamento em tempo adequado e a importância da realização dos exames e consultas médicas.

A marca Avon reverte 100% do lucro de produtos selecionados, para promover a conscientização e a transformação social das mulheres, para que elas tenham o acesso à saúde e aos direitos garantidos.

Histórico de apoio

A Avon mantém um histórico de mais de duas décadas de apoio à causa e foi pioneira em tratar de temas relacionados à saúde da mulher, como o câncer de mama.

Desde 2003, a marca já investiu mais de R$15 milhões em ações de conscientização e em projetos realizados em parceria com instituições que trabalham com o tema.

Ainda como parte da iniciativa em apoio à Campanha e ao Outubro Rosa, a marca relançou a embalagem especial da loção corporal Avon Care Óleo de Coco 700ml, um dos destaques do portfólio “Ofertas do Bem”.

Com fórmula que combina Óleo de Coco e Vitamina, o produto proporciona nutrição intensa e hidratação prolongada para a pele extrasseca, e está disponível por R$32,99.

Além da loção, o portifólio inclui produtos de beleza como esmaltes e batons, que unem propósito e consumo consciente. A iniciativa reforça o compromisso contínuo da Avon em promover ações que geram impacto positivo na vida das mulheres.

“A Avon sempre esteve comprometida com as causas voltadas às mulheres e, por meio da campanha de Outubro Rosa em parceria com o Instituto Natura, queremos ir além da conscientização sobre a saúde das mamas, queremos unir forças para transformar essa realidade. Ao escolher produtos que fazem parte da ação, cada pessoa contribui para projetos que apoiam a saúde e o fortalecimento das mulheres no Brasil,” afirma Juliana Barros, Diretora de Marketing e Comunicação da Avon Brasil.

Ao adotar a "Ofertas do Bem", a Avon estabelece uma relação de parceria com seus clientes. A iniciativa incentiva a aquisição de produtos de grande sucesso da marca, transformando a compra em um ato de engajamento social.

Dessa forma, o consumidor vai além do simples ato de consumir, tornando-se parte ativa das causas sociais apoiadas pela empresa e pelo Instituto Natura e atuando coletivamente em prol de um bem maior.