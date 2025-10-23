50+: Especialistas revelam cuidados e rotina ideal para pele de mulheres maduras
A queda hormonal influencia diretamente a produção de colágeno e elastina, afetando a firmeza, hidratação e textura da pele feminina
Com o passar do tempo, o corpo feminino passa por uma série de transformações, e uma das mais visíveis acontece na pele.
O envelhecimento natural, somado à ação de fatores externos como sol, poluição e alimentação, se intensifica com a chegada da menopausa, período marcado pela queda dos níveis hormonais.
Essa mudança pode impactar a produção de colágeno e elastina, substâncias essenciais para a firmeza e elasticidade da pele.
“A pele madura precisa de mais estímulo e proteção. Nessa fase, é fundamental apostar em ativos antioxidantes, hidratantes potentes e, principalmente, não abrir mão do filtro solar diário”, orienta a dermatologista Marina Coutinho.
O fotoenvelhecimento, causado pela exposição solar sem proteção, é apontado como um dos maiores vilões da aparência saudável da pele. “Estudos indicam que o fotoenvelhecimento é responsável por até 80% das alterações visíveis na pele envelhecida”, complementa a médica.
Como a menopausa interfere na pele?
A queda do estrogênio, hormônio crucial para a saúde cutânea, afeta diretamente a produção de colágeno e elastina. Isso resulta em flacidez, rugas, ressecamento e perda do brilho natural.
Com menos hormônio, há também alteração na função das glândulas sebáceas, o que torna a pele mais seca e sensível. A região íntima feminina costuma sentir os efeitos de forma mais intensa, com afinamento da mucosa vaginal e desconforto durante as relações sexuais.
“O estrogênio ajuda a manter a espessura da pele, a vascularização e a hidratação natural. Quando ele cai, tudo isso sofre um impacto direto, inclusive na mucosa vaginal”, explica a endocrinologista Karina Santos.
Cuidados e rotina ideal para pele 50+
Além de uma rotina de skincare adequada, a alimentação tem papel importante na saúde da pele. Frutas vermelhas, ricas em antioxidantes, peixes com ômega-3, oleaginosas e vegetais verde-escuros são aliados poderosos, além da adoção do colágeno hidrolisado com vitamina C.
O uso de colágeno hidrolisado combinado à vitamina C também ajuda a estimular a firmeza da pele. Na rotina de cuidados diários, especialistas indicam priorizar:
1. Limpeza suave (manhã e noite)
O que usar: Gel de limpeza suave, com pH fisiológico, sem álcool ou sulfatos.
Por quê: A pele madura tende a ser mais sensível e seca. Evite sabonetes agressivos.
2. Tônico hidratante ou calmante (opcional)
O que usar: Tônicos com ácido hialurônico, camomila ou pantenol.
Por quê: Restaura o pH e prepara a pele para os próximos produtos.
3. Antioxidante (manhã)
O que usar: Sérum de vitamina C, ácido ferúlico ou resveratrol.
Por quê: Ajuda a prevenir manchas, aumenta o viço e combate o fotoenvelhecimento.
4. Hidratação intensa (manhã e noite)
O que usar: Cremes com ácido hialurônico, ceramidas, niacinamida ou peptídeos.
Por quê: A pele madura perde água e firmeza. Hidratar é essencial.
5. Protetor solar (manhã e reaplicação durante o dia)
O que usar: FPS 50, com ação hidratante e antioxidante.
Por quê: A radiação UV é a principal responsável pelo envelhecimento precoce.
6. Tratamento noturno (à noite)
O que usar: Retinol, ácido glicólico ou bakuchiol (versão vegetal do retinol).
Por quê: Estimulam a renovação celular, melhoram rugas e textura da pele.
7. Área dos olhos (manhã e noite)
O que usar: Cremes com cafeína, peptídeos ou ácido hialurônico.
Por quê: Essa região é mais fina e propensa a rugas, bolsas e olheiras.
Além disso, também é possível usar a tecnologia ao seu favor! Diversos procedimentos já existem para auxiliar a saúde da pele, como o laser fracionado, ultrassom microfocado, radiofrequência e aplicação de bioestimuladores de colágeno.
“Hoje temos tecnologia segura e eficaz para estimular o colágeno e devolver vitalidade à pele. O ideal é associar os tratamentos a uma rotina de skincare bem orientada”, afirma Marina Coutinho.
Com o avanço da medicina, a Terapia Hormonal da Menopausa (THM) também foi incorporada nas opções de cuidado. “Além de melhorias para a pele, a THM também atua em outros sintomas da menopausa, como ondas de calor, insônia e alterações de humor. No entanto, é fundamental individualizar cada caso e avaliar riscos e benefícios”, finaliza Karina.