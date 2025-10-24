O novo Halloween: menos fantasia, mais tendência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quem Disse, Berenice? mostra como apostar em makes cheias de estilo, com brilho, intensidade e um toque de mistério. Confira nesta matéria!

Clique aqui e escute a matéria

Quando o Halloween se aproxima, o mood muda: é hora de ousar um pouco mais na make, mas sem precisar recorrer a produções artísticas ou cheias de regras.

Este ano, as tendências da data aparecem em versões repaginadas e superusáveis, com foco em texturas marcantes, brilhos metálicos e contrastes poderosos. Tons como preto, vermelho e dourado se destacam, trazendo um ar misterioso e moderninho que é a cara da temporada.

Com produtos versáteis e fáceis de usar, Quem Disse, Berenice? mostra que dá, sim, para entrar no clima de Halloween com estilo e autenticidade. Confira as inspirações para criar makes cheias de atitude, brilho e aquele toque de ousadia na medida certa:

Olhar poderoso e cheio de mistério

O olhar é o ponto de partida para qualquer produção de Halloween, e também o espaço ideal para explorar criatividade e contraste.

Aposte no combo de Lápis de Olho Pretuco, Caneta Delineadora Olhos Fininha e Paleta QDB x Harry Potter para criar desde esfumados intensos até delineados gráficos ou traços duplos, que equilibram drama e estilo sem cair no óbvio.



Já para quem quer adicionar um toque de luz à make, os delineadores líquidos Dourado Expelliarmus e Branco Iluminado Expecto Patronum QDB x Harry Potter entram em cena como o destaque ideal: iluminam o olhar, criam contraste com o preto e garantem um visual moderno, marcante e nada caricato.

Lápis Olhos Pretuco 1,2g| Preço Sugerido: R$45,90

Caneta Delineadora Olhos Fininha 1ml| Preço Sugerido: R$54,90

Paleta de Maquiagem Multifuncional Harry Potter Quem Disse, Berenice? Bem-Vindo à Hogwarts 54g| Preço Sugerido: R$219,90

Delineador Líquido Dourado Expelliarmus Harry Potter Quem Disse, Berenice? Aula de Feitiços 7ml| Preço Sugerido: R$76,90

Delineador Líquido Branco Iluminado Expecto Patronum Harry Potter QDB? Aula de Feitiços 7ml| Preço Sugerido: R$76,90

Brilho que hipnotiza

O brilho é um dos grandes protagonistas das makes de Halloween, e aparece com um toque fashion nas versões modernas da data.

O Glitter Multifuncional Vermelho Lágrimas de Glitter é ótimo para quem quer fugir do óbvio e adicionar um ponto de luz com atitude. Versátil, ele pode ser aplicado nos olhos, nas têmporas ou até nos lábios, criando efeitos que vão do sutil ao impactante.

Glitter Multifuncional Vermelho Lágrimas de Glitter 9ml| Preço Sugerido: R$44,90

Boca marcante e cheia de atitude

Para fechar o visual com atitude, o Batom Mate Alta Pigmentação Preto Pretô é o toque final. Ícone de ousadia e estilo, o preto volta com força nas produções de Halloween, agora em uma proposta mais fashion do que sombria.

Ele pode ser usado sozinho, para um efeito mais cool, ou combinado ao Gloss Transparente Dos Sonhos, que adiciona brilho e dimensão aos lábios.

O resultado é uma make marcante, com aquele toque moderno que transforma o clássico preto em um verdadeiro statement.

Batom Mate Alta Pigmentação Preto Pretô | Preço sugerido: R$ 47,90

Gloss Labial Transparente Vinildex Dos Sonhos 4ml| Preço Sugerido: R$47,90

“Inspo” extra do universo pop

Diretamente do mundinho de As Meninas Superpoderosas, uma inspiração poderosa para quem quer ousar um pouco mais e apostar em um visual com personalidade: uma releitura moderna do personagem Ele. A ideia é traduzir a estética marcante do vilão em uma make de beleza, sem cair na caracterização literal.

A pele ganha um esfumado vermelho intenso, com os tons da Paleta Camaleoa. Aqui, podemos aplicar o Blush Compacto Salvamos O Dia Juntas QDB As Meninas Super Poderosas, dando o efeito blush hot pink aplicado de forma arredondada, com bordas esfumadas para um efeito mais artístico.

Nos lábios, o contraste entre o Batom Mate Alta Pigmentação Preto Pretô e o Lip Oil Vermelho Me Sigam Meninas QDB As Meninas Super Poderosas cria um visual intenso e cheio de personalidade.

O toque final fica por conta do contorno em formato de coração, que reforça a mistura entre força e irreverência dessa inspiração pop.

Paleta Multifuncional Camaleoa 12g| Preço Sugerido: R$159,90

Blush Compacto Salvamos O Dia Juntas QDB As Meninas Super Poderosas 4g| Preço Sugerido: R$62,90

Lip Oil Vermelho Me Sigam Meninas QDB As Meninas Super Poderosas 9,5ml| Preço Sugerido: R$59,90

Todos os produtos estão disponíveis em todos os canais de venda de Quem Disse, Berenice?. Dentre eles estão as lojas físicas de todo o país, o e-commerce, com revendedoras no catálogo Eu Amo Make ou no WhatsApp oficial: 0800 744 2000.

Além disso, as consumidoras interessadas em explorar as novidades podem agendar o serviço de Menu de Make pelo site de Quem Disse, Berenice? ou na loja física mais próxima, revertendo 100% do valor investido, de R$ 139,90, em produtos à escolha no portfólio da marca.