Quem Disse, Berenice? traz inovação à linha Tô No Glow com lançamentos que celebram a pele iluminada

Pó Translúcido e Paleta Multifuncional Tô No Glow proporcionam acabamento radiante com tons versáteis e texturas aveludadas. Confira!

A pele glow se consolidou como um dos principais desejos de beleza, acompanhando o movimento global que valoriza o viço natural e a aparência saudável, como visto nas tendências de skincare coreana e glass skin.

De olho nesse movimento, Quem Disse, Berenice? apresenta o Pó Translúcido Tô No Glow, um lançamento que une o melhor dos dois mundos: pele selada e sequinha, com um efeito glow natural e sofisticado.

Com fórmula inteligente e partículas refletoras de luz, o novo pó proporciona luminosidade sutil sem comprometer a durabilidade da maquiagem.

Disponível em cinco tonalidades versáteis, o produto atende diferentes tipos e tons de pele, trazendo uma proposta acessível dentro de um universo que, até então, era mais associado a marcas internacionais.



Confira detalhes da linha

A novidade chega acompanhada da Paleta Multifuncional Tô No Glow, com dois blushes iluminados e dois iluminadores intensos, que podem ser aplicados tanto nos rosto quanto nos olhos.

Com textura aveludada e cores vibrantes, a paleta foi desenvolvida para realçar o brilho natural da pele e intensificar o efeito glow em diferentes ocasiões.

Inspirada na tendência global de valorização da pele radiante, ela entrega versatilidade e intensidade em um só produto, ideal para quem busca luminosidade do dia à noite.



"Com a expansão da linha Tô no Glow, trazemos uma novidade nunca antes vista no mercado brasileiro, inovando o que se conhece como uma etapa tradicionalmente “matte” com um novo pó que sela ao mesmo tempo em que traz luminosidade", comenta Ariela Bonemer, Diretora de Categoria de Make do Grupo Boticário.

"Esse lançamento faz parte do compromisso de QDB em entregar soluções que respondem às principais tendências de maquiagem, sempre com alta performance e atitude”, finaliza.

As novidades já estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas de Quem Disse, Berenice?. Além disso, as consumidoras interessadas em explorar as novidades podem agendar o serviço de Menu de Make pelo site de Quem Disse, Berenice? ou na loja física mais próxima, revertendo 100% do valor investido, de R$ 139,90, em produtos à escolha no portfólio da marca.