Quem Disse, Berenice? celebra 13 anos de história com campanha estrelada por Giovanna Lancellotti

Marca revisita sua jornada como referência em maquiagem com estratégia 360° que une olhar digital first com experiência no ponto de venda

Por Samara Cinobio Publicado em 20/08/2025 às 19:43
Primeira marca nacional a lançar um batom matte líquido e uma das pioneiras em construir uma comunidade forte de lovers de maquiagem no país, Quem Disse, Berenice? celebra seus 13 anos com uma campanha que reforça o seu posicionamento como radar de make.

Sob o conceito ‘QDBCore, make para todos os seus moods’, desenvolvido pela W3Haus, o storytelling visual acompanha os diferentes moods das consumidoras por meio das trends de maquiagem mais atuais, evidenciando textura, performance dos produtos e conexão com o comportamento da comunidade.

“No aniversário de QDB, trazemos um 360° forte, com estratégia digital first, para traduzir o atual DNA cool e fresh e iconizar produtos que marcaram nossa história" explica Carolina Carrasco, Diretora Executiva de Branding e Comunicação de Quem Disse, Berenice?.

"A marca nasceu com um naming questionador desafiando regras da maquiagem e, hoje, após 13 anos, se consolida cada vez mais como radar de make - cada elemento da campanha e a escolha da Giovanna Lancellotti como big name reforça essa mensagem", finaliza.

Para dar rosto a esse espírito, Giovanna Lancellotti retorna como parceira da marca após o sucesso da collab com Meninas Super Poderosas, incorporando o mood plural, autêntico e versátil que inspira a campanha.

A escolha do nome vai muito além de sua imagem pública: reconhecida por sua capacidade camaleônica de transitar entre personagens profundos e distintos, ela representa perfeitamente os diferentes moods e identidades que a campanha celebra.

Na sua vida pessoal, Giovanna se destaca pela autenticidade e liberdade com que vive suas diferentes facetas, tornando-se um reflexo da essência de Quem Disse, Berenice?.

Com abordagem 100% focada no produto, o filme hero destaca os best-sellers da marca de forma sensorial, mostrando aplicações reais, texturas e resultados diretamente na pele de Giovanna.

O visual moderno de fashion film - escolhido para traduzir visualmente o atitudinal da campanha e o posicionamento radar de tendências da marca - com fundo infinito e câmera em movimento horizontal, potencializa os atributos das belezas, que referenciam trends virais de maquiagem, e convida o consumidor a sentir o produto mesmo à distância, território no qual QDB já é referência.

