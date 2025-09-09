Quem Disse, Berenice? atende a pedidos dos consumidores e anuncia comeback da coleção inspirada em Harry Potter

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A primeira collab de maquiagem de Harry Potter da América Latina retorna às prateleiras após esgotar, com queridinhos que conquistaram fãs

Se existe algo mais poderoso do que unir makes-desejo a uma das maiores franquias da cultura pop, a gente desconhece! Atendendo ao chamado das Berês e dos apaixonados por Harry Potter, a Quem Disse, Berenice? une forças novamente à Warner Bros.

Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) para anunciar o comeback do ano: a coleção inspirada em Harry Potter está oficialmente de volta.

Após sucesso absoluto, com alguns produtos esgotados em duas semanas no e-commerce da marca, a coleção retorna em edição limitada, oferecendo aos fãs uma nova chance de garantir os itens mais queridos.

“O sucesso dessa parceria foi arrebatador; tivemos produtos esgotados em menos de 15 dias no e-commerce. Criamos uma linha que conecta dois públicos extremamente apaixonados: os fãs de Harry Potter e a comunidade de make, com fórmulas potentes, cores em alta e propostas alinhadas às principais trends. Essa união entre performance, nostalgia e desejo é o que faz as nossas collabs se destacarem, e temos muito orgulho disso!”, comenta Ariela Bonemer, diretora de Marketing de Maquiagem do Grupo Boticário.

“A coleção inspirada em Harry Potter se junta a outros sucessos, como as séries com As Meninas Superpoderosas e Faber-Castell, consolidando a fortaleza de QDB em criar collabs com propósito, identidade e apelo real para o consumidor. Estamos muito animados em oferecer essa segunda chance para aqueles que não tiveram oportunidade de comprar a primeira vez e fãs que querem recomprar” finaliza a diretora.



Dentro do universo dos filmes de Harry Potter, e particularmente inspirado em Hogwarts, a linha traz de volta os produtos icônicos que conquistaram fãs e apaixonados por beleza, com embalagens cheias de referências ao mundo bruxo e fórmulas que entregam alta performance.

Alguns dos itens mais desejados da coleção retornam exatamente como os fãs conheceram na edição de 2024, como a Palette Multifuncional Bem-Vindo à Hogwarts, Kit de Pincéis Varinhas e o Body Splash Expresso de Hogwarts.

Outros produtos voltam repaginados, com novas cores, texturas e acabamentos: os Delineadores Expecto Patronum e Expelliarmus, o Iluminador Cremoso O Pomo de Ouro Rose Gold e os Balms Labiais Lesmas de Geleia e Penas Açucaradas.

Além disso, a nova coleção apresenta dois lançamentos inéditos: a Loção Iluminadora Hidratante Desodorante Corporal Aula de Feitiços e o Hidratante Iluminador Facial Aula de Herbologia, ampliando ainda mais o portfólio com fórmulas incríveis, brilho intenso e um toque encantador que dá vida à magia.



A Palette Multifuncional Bem-Vindo à Hogwarts, que foi campeã de vendas, esgotando em 15 dias no e-commerce, é inspirada nas quatro casas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Reúne 36 sombras com acabamentos variados, entre eles matte, super brilhante e amanteigado, além de 6 tons multifuncionais que podem ser usados como blush ou iluminador.

Com alta pigmentação e esfumabilidade, a paleta oferece uma gama de cores que vai dos tons mais suaves aos mais dramáticos, permitindo infinitas possibilidades de looks. Tudo isso em uma embalagem em formato de livro, que transforma a beleza do dia a dia em um capítulo de encantamento.

A linha também traz o completo Kit de Pincéis Varinhas, em algumas das varinhas dos personagens mais icônicos da saga, um verdadeiro objeto de desejo para quem ama maquiagem e fãs de Harry Potter.



Inspirados na aula de Feitiços e em seu icônico Encantamento da Levitação, os Delineadores em formato de pena voltam com esferas de glitter micro-reflexivas em novas tonalidades: Expecto Patronum, uma mistura de branco e azul, e Expelliarmus, com partículas douradas e rosadas.

Tudo isso com o mesmo aplicador extrafino da versão anterior, que desliza facilmente e permite traços ultra-precisos.



Outro item que promete conquistar os fãs é a nova versão do Iluminador Cremoso O Pomo de Ouro Rose Gold, agora com cor e texturas novas. Inspirado na lendária bola de ouro do Quadribol, o esporte mais popular do mundo bruxo, o Iluminador chega em tom rose gold e com uma fórmula cremosa de textura macia e amanteigada - sensorial que tem conquistado as beauty lovers.

Sua fórmula possui pérolas iridescentes altamente reflexivas, que garantem um glow radiante e realce instantâneo. O brilho superfino esfuma com facilidade e permite a construção de camadas, para um efeito que vai do suave ao intenso.



Para complementar os protagonistas desta história com um toque gourmand, QDB se inspira nos icônicos doces da Honeydukes e apresenta dois novos balms labiais que oferecem hidratação, proteção contra o ressecamento e uma textura cremosa, super leve e confortável nos lábios.

O Balm Labial Lesmas de Geleia traz um tom avermelhado suave, perfeito para quem deseja aderir à tendência do vermelho cereja, que segue em alta em 2025. Já o Balm Labial Penas Açucaradas entrega um tom rosa delicado, alinhado à trend dos lábios naturais com efeito glow.



Entre os itens da coleção, dois lançamentos inéditos prometem encantar os fãs com fórmulas que combinam cuidado e um toque de magia. A Loção Iluminadora Hidratante Desodorante Corporal Aula de Feitiços possui textura cremosa e delicada, garantindo hidratação por até 48 horas.

Com ação desodorante e fragrância envolvente, sua fórmula contém micropartículas douradas que deixam um brilho sutil no corpo.

Já o Hidratante Iluminador Facial Aula de Herbologia, inédito na linha e inspirado na Aula de Herbologia, possui uma textura leve e ultrafluida que combina Erva-Doce, Aloe Vera e um brilho sutil para deixar a pele hidratada, radiante e macia ao toque, ideal para preparar a pele antes da maquiagem.

Por fim, o Body Splash Expresso de Hogwarts faz seu comeback, trazendo notas doces e amadeiradas que evocam o encantamento de uma jornada mágica.



Alta Performance, Desejo e Magia: A Coleção que Conquistou os Fãs Está de Volta

A coleção retorna a pedido dos fãs e dialoga com as principais tendências de consumo jovem-adulto: o desejo por itens colecionáveis que unem nostalgia e autenticidade.

Em um cenário em que a maquiagem se tornou expressão de identidade, QDB traduz o universo de Harry Potter em produtos com experiências sensoriais, design icônico e alta performance.



Assim como em collabs anteriores, a linha traz produtos indispensáveis em qualquer nécessaire, com acabamentos glow, glitter 3D e balms multifuncionais. É magia em cada detalhe — da embalagem às fórmulas.



Todos os produtos da coleção estão disponíveis por tempo limitado nas lojas físicas, no e-commerce e com revendedoras do catálogo Eu Amo Make.

A magia está de volta – e, desta vez, é melhor garantir o seu antes que desapareça! Além disso, as consumidoras interessadas em explorar as novidades podem agendar uma Experiência de Beleza pelo site de Quem Disse, Berenice? ou na loja física mais próxima, revertendo 100% do valor investido, de R$139,90, em produtos à escolha no portfólio da marca.

