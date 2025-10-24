Avon Renew aposta em tratamento localizado para ampliação do portfólio de antimanchas
Com fórmulas potencializadas e ativos de alta performance, a novidade entrega resultados visíveis na redução de manchas e prevenção de novas marcas
Em um mercado brasileiro cada vez mais sofisticado e exigente, a Avon reforça seu posicionamento estratégico ao investir em ciência e relança a linha antimanchas de Avon Renew, entregando novas fórmulas e um tratamento localizado - solução inovadora na rotina de autocuidados da consumidora brasileira.
Desenvolvida para agir diretamente nas áreas escurecidas da pele, o Avon Renew Corretor de Precisão AntiManchas, conta com ativos chaves na redução e prevenção de manchas: o AHA (alfa-hidroxiácido) que renova a pele e remove células morta e o BHA (e o beta-hidroxiácido) que trata mais fundo, limpando os poros e suavizando as manchas.
Em 3 dias deixa o tom da pele mais uniforme e transforma a textura da pele e em 2 semanas 9 em cada 10 pessoas concordam que o tom da pele parece mais uniforme. Seu uso é recomendado a noite
“Mais do que trazer novas fórmulas e tecnologias, queremos garantir que as consumidoras tenham acesso a soluções eficazes, desenvolvidas para a realidade da pele brasileira, em um momento em que a categoria cresce e ganha cada vez mais relevância”, afirma Vinicius Delmont, Head de Marketing de skincare, cuidados pessoais e proteção solar da Avon.
Sobre o portifólio
O portfólio de antimanchas de Avon Renew oferece uma rotina completa de tratamento, com opções para rosto, olhos e mãos, além do lançamento para áreas específicas.
Toda a expertise de Renew está presente nesta linha, que conta com o poder de ativos consagrados como vitamina C, ácido hialurônico, ácido glicólico, niacinamida e peptídeos. Juntos, eles atuam na uniformização do tom, hidratação, renovação da pele e na redução de sinais da idade e rugas.
Além dos uniformizadores, a marca conta com protetores solares que protegem e tratam nossa pelos com ativos poderosos e multifuncionais com FPS 30, 50 e 70, que unem alta proteção contra raios UVA/UVB, proteção contra perda de colágeno e ação antioxidante, efeito matte e prevenção de novas manchas.
Dessa forma, Renew amplia sua atuação para oferecer resultados visíveis e comprovados em diferentes etapas da rotina de skincare.