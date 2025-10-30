fechar
Perfumes para a primavera: frescor, sofisticação e personalidade

A perfumista Verônica Kato apresenta fragrâncias leves e adocicadas na medida, que traduzem a brasilidade e o frescor da estação.

Por Samara Cinobio Publicado em 30/10/2025 às 8:49
Perfume Natura Luna Coragem
Perfume Natura Luna Coragem - Reprodução/Natura

No Brasil, se perfumar é quase um gesto cultural. Faz parte da rotina, seja após o banho, antes de dormir ou para marcar momentos especiais.

Com a chegada da primavera, esse ritual ganha ainda mais destaque: a estação inspira perfumes tropicais, florais e luminosos, ideais para dias mais longos e cheios de energia.

Segundo a perfumista exclusiva da Natura, Verônica Kato, a primavera pede fragrâncias leves, tropicais e com frescor, mas sem perder intensidade e personalidade.

“A estação é um convite para perfumes que equilibram leveza e sofisticação, adocicados na medida certa”, explica.

1. Aura Alba

Perfume feminino com o exclusivo óleo natural da Rosa Alba de Konare, na Bulgária. Fragrância elegante, moderna e potente, que oferece uma nova leitura do clássico caminho floral. Com cremosidade da flor do mel, notas suculentas de lichia e o conforto do sândalo e patchouli, é um perfume de alta fixação e longa duração.

2. Essencial Sentir Feminino

Fragrância floral frutal luminosa que deixa um rastro cativante no ar, com alta duração e até 10h de fixação na pele.

Combina a cremosidade da tuberosa com a sensualidade do jasmim, promovendo uma perfumação elegante e sensual, bem como a pêra aquosa que traz um frescor contrastante com a flor branca. Eleita a melhor fragrância do Brasil em 2024.

3. Luna Divina

Lançamento da temporada, é um chipre floral vibrante que une patchouli, framboesa pimenta-rosa e a delicadeza da peônia.

A fragrância se desdobra ainda em um Perfume para Cabelos, que perfuma, dá brilho e controla o frizz, e em um Hidratante Iluminador Corporal, com 48 horas de hidratação e partículas de brilho que iluminam a pele.

4. Luna

Ícone da perfumaria da Natura, é uma interpretação brasileira do chipre, um dos estilos mais sofisticados e consagrados do mundo.

Um perfume versátil e marcante na medida certa, pensado para acompanhar os momentos especiais do dia a dia. O cítrico da bergamota e da mandarina traz a nota fresca e vibrante para o chipre brasileiro.

5. Luna Liberdade

Inspirado em mulheres autênticas, traz novas facetas para o Chipre Natura, combinando a doçura da maçã cristalizada, um buquê floral envolvente e a cremosidade da baunilha com o toque único do ishpink, ingrediente da biodiversidade amazônica.

