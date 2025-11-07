Estudantes da rede estadual terão transporte gratuito nos dias do Enem 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A gratuidade no transporte público para os estudantes da rede estadual será válida nos dois domingos de aplicação do Enem 2025

O Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e da Secretaria de Educação e Estado (SEE), anunciou nesta sexta-feira (7), a liberação do uso do cartão VEM Passe Livre RMR para os estudantes da rede estadual que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A medida garante gratuidade no transporte público nos dias de aplicação das provas, que ocorrerão no domingo (9) e 16 de novembro, dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o governo, o objetivo é facilitar o deslocamento dos alunos até os locais de prova e assegurar que nenhum estudante fique impedido de participar do exame por falta de transporte.

“A gratuidade da passagem oferece tranquilidade para o aluno chegar ao seu local de prova, garantindo que ninguém perca a oportunidade de realizar o Enem em toda a Região Metropolitana do Recife. A prova é o momento mais esperado do ano para os nossos estudantes – a consolidação da preparação que tiveram ao lado dos nossos professores e de suas famílias”, destacou a governadora Raquel Lyra.

“Essa medida reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação e com a igualdade de oportunidades, assegurando que nenhum aluno fique de fora do Enem”, afirmou o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas.

Além da gratuidade, o Governo do Estado também determinou um reforço na frota de ônibus que atendem à Região Metropolitana. Ao todo, 164 veículos estarão em operação, realizando 1.536 viagens ao longo do dia, distribuídas em 24 linhas que receberão aumento na oferta de coletivos.

Confira as linhas que terão reforço na frota:

020 - Candeias / TI Tancredo Neves

021 - TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 - Joana Bezerra / Boa Viagem

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 - Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

881 - TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 - TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1913 - TI PE -15 / TI Joana Bezerra

1963 - TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1968 - Ilha de Itamaracá / TI Igarassu

1986 - TI Rio Doce / TI PE-15

1992 - Pau Amarelo

520 - TI Macaxeira / Parnamirim

624 - Brejo

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

645 - Av. Norte (Macaxeira)

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 - Guabiraba / Derby

642 - Córrego do Jenipapo

645 - Av. Norte (Macaxeira)

710 - Beberibe / Derby

2402 - Parque Capibaribe / Caxangá

2431 - TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe

