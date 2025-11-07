Estudantes da rede estadual terão transporte gratuito nos dias do Enem 2025
A gratuidade no transporte público para os estudantes da rede estadual será válida nos dois domingos de aplicação do Enem 2025
O Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e da Secretaria de Educação e Estado (SEE), anunciou nesta sexta-feira (7), a liberação do uso do cartão VEM Passe Livre RMR para os estudantes da rede estadual que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.
A medida garante gratuidade no transporte público nos dias de aplicação das provas, que ocorrerão no domingo (9) e 16 de novembro, dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR).
Segundo o governo, o objetivo é facilitar o deslocamento dos alunos até os locais de prova e assegurar que nenhum estudante fique impedido de participar do exame por falta de transporte.
“A gratuidade da passagem oferece tranquilidade para o aluno chegar ao seu local de prova, garantindo que ninguém perca a oportunidade de realizar o Enem em toda a Região Metropolitana do Recife. A prova é o momento mais esperado do ano para os nossos estudantes – a consolidação da preparação que tiveram ao lado dos nossos professores e de suas famílias”, destacou a governadora Raquel Lyra.
“Essa medida reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação e com a igualdade de oportunidades, assegurando que nenhum aluno fique de fora do Enem”, afirmou o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas.
Além da gratuidade, o Governo do Estado também determinou um reforço na frota de ônibus que atendem à Região Metropolitana. Ao todo, 164 veículos estarão em operação, realizando 1.536 viagens ao longo do dia, distribuídas em 24 linhas que receberão aumento na oferta de coletivos.
Confira as linhas que terão reforço na frota:
020 - Candeias / TI Tancredo Neves
021 - TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
080 - Joana Bezerra / Boa Viagem
164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
165 - Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
881 - TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
1909 - TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
1913 - TI PE -15 / TI Joana Bezerra
1963 - TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
1968 - Ilha de Itamaracá / TI Igarassu
1986 - TI Rio Doce / TI PE-15
1992 - Pau Amarelo
520 - TI Macaxeira / Parnamirim
624 - Brejo
631 - Nova Descoberta (Cabugá)
645 - Av. Norte (Macaxeira)
202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
640 - Guabiraba / Derby
642 - Córrego do Jenipapo
645 - Av. Norte (Macaxeira)
710 - Beberibe / Derby
2402 - Parque Capibaribe / Caxangá
2431 - TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe
