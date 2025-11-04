Enem 2025: dicas para relaxar na véspera da prova
Estratégias de relaxamento, organização e cuidados com alimentação e sono ajudam a reduzir a ansiedade e garantir foco no dia da prova do Enem
Clique aqui e escute a matéria
A véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um momento de ansiedade natural para milhares de estudantes em todo o País. Depois de meses de preparação, a reta final deve ser dedicada ao descanso físico e mental e não a longas revisões.
O excesso de estudo no dia anterior pode prejudicar a concentração, aumentar o estresse e afetar o desempenho. Por isso, práticas simples de bem-estar podem fazer diferença para uma prova mais tranquila e confiante.
A seguir, reunimos orientações para quem deseja manter o equilíbrio emocional, preservar a energia e chegar ao exame com a mente clara. São sugestões de atividades relaxantes, boas práticas de sono e alimentação e técnicas para controlar a ansiedade na véspera do Enem 2025.
Atividades para relaxar
- Caminhada leve ao ar livre para reduzir a tensão
- Sessão curta de alongamento ou yoga
- Tomar um banho morno para aliviar a musculatura
- Ler um livro ou assistir a um filme leve
- Ouvir músicas calmas ou playlists de relaxamento
Evite conteúdos muito estimulantes ou tensos, como filmes de suspense ou discussões online.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Técnicas de controle da ansiedade
- Respiração profunda: inspire por 4 segundos, segure por 2 e solte por 6
- Meditação guiada: aplicativos como Headspace ou vídeos no YouTube
- Mindfulness: foco no presente, observando sensações e pensamentos sem julgamento
- Visualização positiva: imagine-se calmo e concentrado durante a prova
Essas práticas ajudam a regular o sistema nervoso e trazem mais clareza mental.
Alimentação leve e hidratação
- Prefira refeições leves e equilibradas
- Inclua frutas, vegetais, proteínas leves e carboidratos de fácil digestão
- Evite frituras, excesso de açúcar e bebidas energéticas
- Hidrate-se ao longo do dia, mas sem exageros à noite
Alimentos pesados podem causar desconforto intestinal ou atrapalhar o sono.
Preparando-se para uma boa noite de sono
- Evite telas duas horas antes de dormir
- Crie um ambiente escuro e silencioso
- Não consuma bebidas com cafeína ou energéticos
- Escolha um horário para deitar e respeite-o
O descanso adequado melhora memória, concentração e raciocínio.
Organização final antes de dormir
- Separe documentos, canetas e lanche
- Revise o trajeto até o local de prova
- Defina alarmes e combine transporte com antecedência
Isso reduz a tensão e previne imprevistos no dia seguinte.
Na véspera, lembre-se: seu preparo já foi feito. Agora, o que mais importa é cuidar da mente e do corpo. Descanse, respire fundo e confie no seu processo. Boa prova!