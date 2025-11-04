Enem 2025: dicas para relaxar na véspera da prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estratégias de relaxamento, organização e cuidados com alimentação e sono ajudam a reduzir a ansiedade e garantir foco no dia da prova do Enem

A véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um momento de ansiedade natural para milhares de estudantes em todo o País. Depois de meses de preparação, a reta final deve ser dedicada ao descanso físico e mental e não a longas revisões.

O excesso de estudo no dia anterior pode prejudicar a concentração, aumentar o estresse e afetar o desempenho. Por isso, práticas simples de bem-estar podem fazer diferença para uma prova mais tranquila e confiante.

A seguir, reunimos orientações para quem deseja manter o equilíbrio emocional, preservar a energia e chegar ao exame com a mente clara. São sugestões de atividades relaxantes, boas práticas de sono e alimentação e técnicas para controlar a ansiedade na véspera do Enem 2025.

Atividades para relaxar

Caminhada leve ao ar livre para reduzir a tensão

Sessão curta de alongamento ou yoga

Tomar um banho morno para aliviar a musculatura

Ler um livro ou assistir a um filme leve

Ouvir músicas calmas ou playlists de relaxamento

Evite conteúdos muito estimulantes ou tensos, como filmes de suspense ou discussões online.

Técnicas de controle da ansiedade

Respiração profunda: inspire por 4 segundos, segure por 2 e solte por 6

inspire por 4 segundos, segure por 2 e solte por 6 Meditação guiada: aplicativos como Headspace ou vídeos no YouTube

aplicativos como Headspace ou vídeos no YouTube Mindfulness: foco no presente, observando sensações e pensamentos sem julgamento

foco no presente, observando sensações e pensamentos sem julgamento Visualização positiva: imagine-se calmo e concentrado durante a prova

Essas práticas ajudam a regular o sistema nervoso e trazem mais clareza mental.

Alimentação leve e hidratação

Prefira refeições leves e equilibradas

Inclua frutas, vegetais, proteínas leves e carboidratos de fácil digestão

Evite frituras, excesso de açúcar e bebidas energéticas

Hidrate-se ao longo do dia, mas sem exageros à noite

Alimentos pesados podem causar desconforto intestinal ou atrapalhar o sono.

Preparando-se para uma boa noite de sono

Evite telas duas horas antes de dormir

Crie um ambiente escuro e silencioso

Não consuma bebidas com cafeína ou energéticos

Escolha um horário para deitar e respeite-o

O descanso adequado melhora memória, concentração e raciocínio.

Organização final antes de dormir

Separe documentos, canetas e lanche

Revise o trajeto até o local de prova

Defina alarmes e combine transporte com antecedência

Isso reduz a tensão e previne imprevistos no dia seguinte.

Na véspera, lembre-se: seu preparo já foi feito. Agora, o que mais importa é cuidar da mente e do corpo. Descanse, respire fundo e confie no seu processo. Boa prova!