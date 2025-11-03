Acelere Experience 2025 oferece aulas, shows e palestras gratuitas para estudantes que farão o Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Promovido pelo Acelere no Enem, a expectativa é reunir mais de 20 mil estudantes nesta quarta (5) e quinta-feira (6), no Classic Hall, em Olinda

O Acelere Experience, evento gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 — que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro —, chega à sua terceira edição.

Promovido pelo Acelere no Enem, a expectativa é reunir mais de 20 mil estudantes nesta quarta (5) e quinta-feira (6), no Classic Hall, em Olinda.

“O Acelere Experience nasceu para mostrar que aprender pode ser uma experiência transformadora. A cada edição, vemos estudantes retomando o entusiasmo, acreditando no próprio potencial e percebendo que o conhecimento também pode ser divertido e inspirador”, destacou Rhayann Vasconcelos, idealizador do Acelere no Enem.

Programação

Os portões serão abertos a partir das 7h, e o encerramento está previsto para as 17h. O público poderá participar de aulas-show, palestras inspiradoras, apresentações musicais, stand-ups e atividades interativas.

Entre os nomes confirmados no palco do Acelere Experience estão o jornalista e apresentador Tiago Medeiros, a professora Fernanda Pessoa, o comediante Flávio Andrade, o rapper Mago de Tarso, a influenciadora Bruna Pinheiro, entre outros convidados que prometem fazer do evento uma jornada de motivação, leveza e alto impacto.

“Nosso propósito sempre foi fortalecer a educação e abrir portas para quem sonha com o futuro. O Acelere é mais do que uma iniciativa — é um movimento que conecta jovens, professores e parceiros em torno da ideia de que a educação muda tudo”, completou Rhayann.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial: www.acelerexp.com.br.

O evento conta com o patrocínio de grandes marcas e instituições: BIC, Caixa Econômica e Governo do Brasil, Copergás, Estácio, Fits e Unit, Instituto Claro, Kibon, Pravaler, Sebrae, São Braz e UNINASSAU. Além disso, tem o apoio das GREs Recife Norte e Recife Sul.