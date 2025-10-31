Check-list final do Enem: tudo que levar, horários e regras para evitar eliminação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Organizar documentos, materiais e horários é essencial para evitar imprevistos e garantir uma prova tranquila no Enem. Veja o check-list completo

Clique aqui e escute a matéria

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de revisar conteúdos, é fundamental garantir que tudo esteja preparado para o dia da prova. Muitos candidatos acabam perdendo a oportunidade por falhas simples: esquecer um documento, se atrasar ou levar itens proibidos.

Para evitar qualquer problema, montar um check-list completo e seguir as regras do exame é tão importante quanto estudar.

A seguir, reunimos tudo o que você precisa levar, os horários oficiais, regras de segurança e cuidados essenciais para garantir uma prova tranquila e sem riscos de eliminação. Confira e salve esta matéria para consultar antes de sair de casa no dia do exame.

O que levar no dia da prova

Documento oficial com foto (original)

Aceitos: RG, Carteira de Motorista (CNH), Passaporte, Carteira de Trabalho digital impressa, Documento de identidade para estrangeiros.

RG, Carteira de Motorista (CNH), Passaporte, Carteira de Trabalho digital impressa, Documento de identidade para estrangeiros. Não são aceitos: cópias, mesmo autenticadas.

Materiais de prova

Caneta esferográfica preta de material transparente. Leve pelo menos duas, para evitar imprevistos.

Itens recomendados

Cartão de confirmação de inscrição (impresso ou digital)

Garrafa transparente sem rótulo

Lanche leve

O que não pode levar

Celulares e outros dispositivos eletrônicos ligados;

Relógios smartwatches;

Fones de ouvido e bluetooth;

Livros, anotações e folhas soltas;

Bonés, chapéus, gorros, óculos escuros;

Calculadora.

Importante: o celular deve ser desligado e guardado no envelope fornecido pela fiscalização. Qualquer som do aparelho resulta em eliminação.

Horários do Enem

Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h. O início das provas está marcado para 13h30, com término às 19h no primeiro dia, e 18h30 no segundo dia. Todos os horários são no horário de Brasília.



Chegue com pelo menos 1 hora de antecedência. Não há tolerância: portões fecham exatamente às 13h.

Evite a eliminação

Você pode ser eliminado se:

Usar o celular ou qualquer eletrônico durante a prova;

Seu celular tocar ou despertar durante a prova;

Esquecer o celular ligado dentro da sala;

Sair antes de duas horas após o início;

Não devolver os materiais obrigatórios.

Dicas finais para o dia