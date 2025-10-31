Check-list final do Enem: tudo que levar, horários e regras para evitar eliminação
Organizar documentos, materiais e horários é essencial para evitar imprevistos e garantir uma prova tranquila no Enem. Veja o check-list completo
Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de revisar conteúdos, é fundamental garantir que tudo esteja preparado para o dia da prova. Muitos candidatos acabam perdendo a oportunidade por falhas simples: esquecer um documento, se atrasar ou levar itens proibidos.
Para evitar qualquer problema, montar um check-list completo e seguir as regras do exame é tão importante quanto estudar.
A seguir, reunimos tudo o que você precisa levar, os horários oficiais, regras de segurança e cuidados essenciais para garantir uma prova tranquila e sem riscos de eliminação. Confira e salve esta matéria para consultar antes de sair de casa no dia do exame.
O que levar no dia da prova
Documento oficial com foto (original)
- Aceitos: RG, Carteira de Motorista (CNH), Passaporte, Carteira de Trabalho digital impressa, Documento de identidade para estrangeiros.
- Não são aceitos: cópias, mesmo autenticadas.
Materiais de prova
Caneta esferográfica preta de material transparente. Leve pelo menos duas, para evitar imprevistos.
Itens recomendados
- Cartão de confirmação de inscrição (impresso ou digital)
- Garrafa transparente sem rótulo
- Lanche leve
O que não pode levar
- Celulares e outros dispositivos eletrônicos ligados;
- Relógios smartwatches;
- Fones de ouvido e bluetooth;
- Livros, anotações e folhas soltas;
- Bonés, chapéus, gorros, óculos escuros;
- Calculadora.
Importante: o celular deve ser desligado e guardado no envelope fornecido pela fiscalização. Qualquer som do aparelho resulta em eliminação.
Horários do Enem
Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h. O início das provas está marcado para 13h30, com término às 19h no primeiro dia, e 18h30 no segundo dia. Todos os horários são no horário de Brasília.
Chegue com pelo menos 1 hora de antecedência. Não há tolerância: portões fecham exatamente às 13h.
Evite a eliminação
Você pode ser eliminado se:
- Usar o celular ou qualquer eletrônico durante a prova;
- Seu celular tocar ou despertar durante a prova;
- Esquecer o celular ligado dentro da sala;
- Sair antes de duas horas após o início;
- Não devolver os materiais obrigatórios.
Dicas finais para o dia
- Durma bem na véspera;
- Evite estudar conteúdo pesado no último dia;
- Escolha roupas confortáveis;
- Verifique o local da prova antecipadamente;
- Programe a rota e tempo de deslocamento;
- Mantenha alimentação leve e hidratação constante.