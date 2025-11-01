Escolas de Aplicação da UPE realizam provas neste domingo (2) e mais de 5,5 mil candidatos são esperados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidatos devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos prédios em Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina

As provas das Escolas de Aplicação da Universidade de Pernambuco (UPE) serão realizadas neste domingo (2), com a expectativa de mais de 5,5 mil candidatos disputando as vagas. O processo seletivo registrou um total de 5.544 inscrições, sendo 3.336 para o Ensino Fundamental e 2.208 para o Ensino Médio.

Os exames serão realizados em unidades da UPE localizadas em municípios estratégicos geograficamente no Estado: Recife (Capital e RMR), Nazaré da Mata (Zona da Mata Norte), Garanhuns (Agreste) e Petrolina (Sertão). Os prédios serão abertos às 8h e o fechamento está marcado pontualmente para as 9h.

A aplicação do exame terá início às 9h15 e o encerramento está previsto para às 12h15. A orientação da UPE é que os participantes cheguem ao local de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência para evitar atrasos. A saída mínima dos candidatos é permitida a partir das 11h15.

ESTRUTURA DAS PROVAS E VAGAS OFERTADAS

A avaliação será escrita e composta por um total de 40 (quarenta) questões. A UPE explica que a distribuição das questões é equilibrada entre as duas matérias obrigatórias: serão 20 (vinte) questões dedicadas à disciplina de língua portuguesa e outras 20 (vinte) questões para a disciplina de matemática.

O processo seletivo disponibilizou um total de 371 vagas, voltadas para o ingresso no ano letivo de 2026. Desse montante, 246 vagas são destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental e 125 vagas são direcionadas à 1ª série do Ensino Médio.

A previsão é que a divulgação dos candidatos classificados ocorra até o dia 17 de dezembro de 2025. Informações adicionais sobre o processo de ingresso podem ser consultadas nas páginas oficiais da UPE.