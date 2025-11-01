fechar
Enem e Educação | Notícia

Escolas de Aplicação da UPE realizam provas neste domingo (2) e mais de 5,5 mil candidatos são esperados

Candidatos devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos prédios em Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina

Por JC Publicado em 01/11/2025 às 15:41 | Atualizado em 01/11/2025 às 15:42
Exame &eacute; composto por 40 quest&otilde;es de portugu&ecirc;s e matem&aacute;tica. Mais de 5,5 mil candidatos disputam vagas na UPE
Exame é composto por 40 questões de português e matemática. Mais de 5,5 mil candidatos disputam vagas na UPE - UPE /DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

As provas das Escolas de Aplicação da Universidade de Pernambuco (UPE) serão realizadas neste domingo (2), com a expectativa de mais de 5,5 mil candidatos disputando as vagas. O processo seletivo registrou um total de 5.544 inscrições, sendo 3.336 para o Ensino Fundamental e 2.208 para o Ensino Médio.

Os exames serão realizados em unidades da UPE localizadas em municípios estratégicos geograficamente no Estado: Recife (Capital e RMR), Nazaré da Mata (Zona da Mata Norte), Garanhuns (Agreste) e Petrolina (Sertão). Os prédios serão abertos às 8h e o fechamento está marcado pontualmente para as 9h.

A aplicação do exame terá início às 9h15 e o encerramento está previsto para às 12h15. A orientação da UPE é que os participantes cheguem ao local de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência para evitar atrasos. A saída mínima dos candidatos é permitida a partir das 11h15.

ESTRUTURA DAS PROVAS E VAGAS OFERTADAS

A avaliação será escrita e composta por um total de 40 (quarenta) questões. A UPE explica que a distribuição das questões é equilibrada entre as duas matérias obrigatórias: serão 20 (vinte) questões dedicadas à disciplina de língua portuguesa e outras 20 (vinte) questões para a disciplina de matemática.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O processo seletivo disponibilizou um total de 371 vagas, voltadas para o ingresso no ano letivo de 2026. Desse montante, 246 vagas são destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental e 125 vagas são direcionadas à 1ª série do Ensino Médio.

A previsão é que a divulgação dos candidatos classificados ocorra até o dia 17 de dezembro de 2025. Informações adicionais sobre o processo de ingresso podem ser consultadas nas páginas oficiais da UPE.

Leia também

Giro Metropolitano: Amupe aproxima municípios e acelera soluções em saúde, educação e obras
PARCERIAS, APOIO E INTEGRAÇÃO

Giro Metropolitano: Amupe aproxima municípios e acelera soluções em saúde, educação e obras
Escolas municipais de Pernambuco recebem móveis produzidos com material reciclado no Rock in Rio Brasil
SUSTENTABILIDADE

Escolas municipais de Pernambuco recebem móveis produzidos com material reciclado no Rock in Rio Brasil

Compartilhe

Tags