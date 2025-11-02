fechar
UPE divulga gabaritos das provas de seleção das Escolas de Aplicação 2026

Processo seletivo, neste domingo (2), contou com 5.544 candidatos inscritos. Abstenção foi de 11,72% no ensino fundamental e 15,8% no médio

Por JC Publicado em 02/11/2025 às 16:48 | Atualizado em 02/11/2025 às 16:51
Exame é composto por 40 questões de português e matemática
Exame é composto por 40 questões de português e matemática

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou as abstenções, cadernos de provas e gabaritos preliminares do Processo de Ingresso 2026 das Escolas de Aplicação localizadas no Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.

As provas foram realizadas neste domingo (2). Ao todo, havia 5.544 candidatos inscritos, sendo 3.336 para o ensino fundamental e 2.208 para o ensino médio. A taxa de abstenção foi de 11,72% no fundamental e 15,8% no médio.

O edital disponibilizou 371 vagas, distribuídas entre 246 para o 6º ano do fundamental e 125 para a 1ª série do ensino médio.

Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas a estudantes oriundos da rede pública.

Os gabaritos preliminares estão disponíveis no site www.upe.br. Pedidos de recurso sobre as provas devem ser enviados por e-mail para cpca.coordpedagogica@upe.br, até as 23h59 do dia 04 (terça-feira). 

RESULTADOS

A divulgação dos candidatos classificados está prevista para até o dia 19 de dezembro, quando também serão divulgadas as datas das matrículas. 

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, e-mail processodeingresso@upe.br ou site oficial. 

