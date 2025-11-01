Giro Metropolitano: Amupe aproxima municípios e acelera soluções em saúde, educação e obras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vice-presidente da Associação Municipalista de Pernambuco destaca parcerias, apoio técnico e integração para melhorar serviços à população

O vice-presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeito de Aliança, Pedro Freitas, detalhou no Giro Metropolitano, da Rádio Jornal, como a associação atua para apoiar municípios de todas as regiões do Estado.

A conversa abordou parcerias com governo estadual, federal e instituições como o Sistema S, além de iniciativas para agilizar projetos de engenharia e arquitetura e viabilizar recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIS).

Pluralidade municipal

A conversa iniciou-se com Pedro Freitas destacando a importância de ter prefeitos de diferentes regiões na diretoria da AMUP. "São realidades muito distintas. A vida financeira de Ipojuca é diferente da de Vicência. Os problemas de mobilidade de Camaragibe são diferentes de Aliança", disse.

"A Amupe cumpre um papel de centro de soluções", continuou. O prefeito ressaltou que a associação oferece suporte técnico, político e administrativo, além de intermediação junto a governos e instituições, para acelerar soluções nos municípios.

Diálogo com governos

O vice-presidente da Amupe enfatizou que a associação mantém relacionamento aberto com a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause, com a Casa Civil e secretarias estaduais.

"O estado reconhece que a população vive nos municípios, e nossa união garante entregas mais eficientes", disse. O político afirmou ainda que a Amupe atua junto ao governo federal para buscar alternativas de financiamento e apoio a projetos locais.

Integração regional e obras estratégicas

Freitas explicou que a integração entre municípios da Zona da Mata e da Região Metropolitana é fundamental. Ele citou o Polo Automotivo de Goiana e o Porto de Suape como exemplos de como cidades menores dependem da infraestrutura metropolitana.

"A obra do Arco Metropolitano impacta diretamente cidades do interior, porque afeta mobilidade, cadeia econômica e escoamento de produção", destacou.

Confira: Amupe e o fortalecimento do diálogo com as esferas de poder #GiroMetropolitano

Prioridades da região metropolitana

Segundo o vice-presidente da Amupe, os temas mais demandados na região metropolitana incluem mobilidade, segurança, infraestrutura e a adaptação à reforma tributária.

"São questões que precisam ser enfrentadas em conjunto pelo poder público, setor empresarial e Sistema S, para atender às necessidades da população", explicou.

O entrevistado detalhou que a associação aproxima municípios de instituições como o Sebrae e o Tribunal de Contas, oferecendo capacitação e orientação para equipes municipais.

Citou como exemplo o programa federal Contrata Mais, que permite que microempreendedores forneçam serviços às prefeituras, com suporte da Amupe para organizar demandas e garantir qualidade.

Engenharia e arquitetura

A partir da primeira semana de novembro, a Amupe vai disponibilizar engenheiros e arquitetos para apoiar municípios na elaboração de projetos de obras públicas.

"Se um município precisa construir uma escola de seis salas, por exemplo, podemos fornecer modelos já testados em outros estados, economizando tempo e recursos", explicou. Cada município poderá encaminhar até cinco prioridades, garantindo atendimento ágil e ordenado.

Saúde e educação

Pedro Freitas detalhou ainda o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIS), que disponibiliza R$ 20 bilhões em crédito para municípios investirem em saúde e educação.

"É uma linha de crédito com prazo de 20 anos, dois anos de carência e juros subsidiados, a partir de 8% ao ano, ideal para renovar frota de ambulâncias, transporte escolar ou infraestrutura educacional", afirmou.

A Amupe oferece suporte técnico para que os prefeitos possam organizar a documentação e pleitear os recursos dentro do prazo, que vai até 7 de novembro.

Papel da Associação Municipalista



O vice-presidente ressaltou que a associação prioriza sempre os interesses dos municípios, mantendo diálogo aberto com governos, instituições parceiras e órgãos de controle.

"Nosso papel é o de promover soluções e entregas para os municípios pernambucanos, garantindo eficiência e integração entre todas as regiões", concluiu.