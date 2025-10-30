Instituto Shopping Guararapes realiza aulão gratuito de revisão para o Enem
"Aulão Nota Mil" reunirá professores experientes em uma manhã de aprendizado e motivação para estudantes de forma gratuita em Jaboatão
Estudantes que estão na contagem regressiva para o Enem ganham um reforço especial com o “Aulão Nota Mil”, um encontro gratuito promovido nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Shopping Guararapes.
O objetivo é auxiliar na revisão dos conteúdos e renovar as energias antes das provas. O evento acontecerá das 8h às 12h, no Cinépolis do Shopping Guararapes, e contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para todos os participantes. As inscrições acontecem através de formulário.
Com uma proposta leve e inspiradora, o aulão reunirá professores renomados e experientes, que vão revisitar temas essenciais e compartilhar estratégias para conquistar uma boa nota no exame. O intuito é oferecer aos participantes não apenas conhecimento, mas também motivação e segurança emocional para o grande dia.
A equipe de professores será formada por Danylla Teles (Química), Emilayne Teles (Matemática) e Willams Alves (Português e Redação), todos com ampla vivência em sala de aula e atuação direta na preparação para o Enem e concursos públicos.
Serviço
- Aulão Nota Mil – Instituto Shopping Guararapes
- Local: Cinépolis do Shopping Guararapes
- Data: 31 de outubro (quinta-feira)
- Horário: das 8h às 12h
- Professores: Danylla Teles (Química), Emilayne Teles (Matemática) e Willams Alves (Português e Redação)
- Evento contará com intérprete de Libras
- Evento gratuito
- Inscrições: https://flugo.com.br/booking_type?id=6545&place=477626