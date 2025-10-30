fechar
Enem e Educação | Notícia

Instituto Shopping Guararapes realiza aulão gratuito de revisão para o Enem

"Aulão Nota Mil" reunirá professores experientes em uma manhã de aprendizado e motivação para estudantes de forma gratuita em Jaboatão

Por Zayra Pereira Publicado em 30/10/2025 às 19:34 | Atualizado em 30/10/2025 às 20:39
Imagem de sala de aula com estudantes do Enem Nota Mil
Imagem de sala de aula com estudantes do Enem Nota Mil - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Estudantes que estão na contagem regressiva para o Enem ganham um reforço especial com o “Aulão Nota Mil”, um encontro gratuito promovido nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Shopping Guararapes.

O objetivo é auxiliar na revisão dos conteúdos e renovar as energias antes das provas.  O evento acontecerá das 8h às 12h, no Cinépolis do Shopping Guararapes, e contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para todos os participantes. As inscrições acontecem através de formulário.

Leia Também

Com uma proposta leve e inspiradora, o aulão reunirá professores renomados e experientes, que vão revisitar temas essenciais e compartilhar estratégias para conquistar uma boa nota no exame. O intuito é oferecer aos participantes não apenas conhecimento, mas também motivação e segurança emocional para o grande dia.

A equipe de professores será formada por Danylla Teles (Química), Emilayne Teles (Matemática) e Willams Alves (Português e Redação), todos com ampla vivência em sala de aula e atuação direta na preparação para o Enem e concursos públicos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Serviço

  • Aulão Nota Mil – Instituto Shopping Guararapes
  • Local: Cinépolis do Shopping Guararapes
  • Data: 31 de outubro (quinta-feira)
  • Horário: das 8h às 12h
  • Professores: Danylla Teles (Química), Emilayne Teles (Matemática) e Willams Alves (Português e Redação)
  • Evento contará com intérprete de Libras
  • Evento gratuito
  • Inscrições: https://flugo.com.br/booking_type?id=6545&place=477626

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

IJCPM realiza aulão gratuito para estudantes da rede pública na reta final do Enem 2025
Aulão gratuito

IJCPM realiza aulão gratuito para estudantes da rede pública na reta final do Enem 2025
Praia do Carmo recebe mostra cultural com música, dança e cinema neste sábado (1º)
Eventos

Praia do Carmo recebe mostra cultural com música, dança e cinema neste sábado (1º)

Compartilhe

Tags