Unicap anuncia novos cursos e abre inscrições para o Vestibular 2026

As provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, e os candidatos poderão escolher entre diversas modalidades de ingresso

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o Vestibular 2026, que seguem até o dia 9 de dezembro.

As provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, e os candidatos poderão escolher entre diversas modalidades de ingresso, incluindo o uso da nota do Enem (de 2015 a 2024) ou a realização da prova presencial.

Novidades

Entre as principais novidades deste ano, a Unicap lança o bacharelado em Inteligência Artificial, um curso inovador voltado à formação de profissionais aptos a atuar em um dos setores mais promissores do mercado de trabalho.

A universidade também passa a oferecer dois novos cursos tecnológicos: Mídias Sociais Digitais e Banco de Dados, voltados para o universo digital e suas demandas crescentes.

Outra novidade é a ampliação da oferta de modalidades para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, que agora poderão ser cursados tanto presencialmente quanto a distância (EAD).

A mudança busca oferecer mais flexibilidade aos estudantes, permitindo que adaptem seus estudos às próprias rotinas.

Cursos de licenciatura

As licenciaturas também acompanham essa tendência de expansão e modernização. A partir do Vestibular 2026, todos os cursos de licenciatura da Unicap serão ofertados nas modalidades presencial e semipresencial, com exceção de Ciências da Religião, disponível apenas na forma semipresencial.

Com isso, a instituição reforça seu compromisso em garantir acesso ampliado às novas realidades educacionais.

Cursos presenciais

Os candidatos aos cursos presenciais poderão optar entre usar a nota do Enem (2015 a 2024) ou fazer a prova presencial no dia 14 de dezembro.

Já para Medicina, a participação é exclusiva por meio de prova presencial. Aqueles que concorrerem às vagas dos cursos semipresenciais e EAD poderão escolher entre Enem ou prova online, também marcada para o mesmo dia.

Como se inscrever

As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo, como modalidades, turnos e diretrizes das provas, estão disponíveis no site da Unicap.

Cursos oferecidos

Bacharelados

Administração (presencial e EaD)



Arquitetura e Urbanismo



Ciência da Computação



Ciências Biológicas



Ciências Contábeis (presencial e EaD)



Ciências Econômicas



Direito



Enfermagem



Engenharia Civil



Engenharia da Complexidade



Engenharia de Produção



Farmácia



Filosofia



Fisioterapia



Fonoaudiologia



Jornalismo



Inteligência Artificial



Medicina



Nutrição



Psicologia



Publicidade e Propaganda



Teologia

Licenciaturas

Ciências Biológicas (presencial e semipresencial)



Ciências da Religião (semipresencial)



Filosofia



História



Letras Português



Letras Português e Inglês



Matemática

Pedagogia

Tecnólogos

Banco de Dados (presencial)



Gestão de Recursos Humanos (EaD)



Jogos Digitais (presencial)



Logística (EaD)



Mídias Sociais Digitais (presencial)



Sistemas para Internet (presencial)



