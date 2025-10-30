Unicap anuncia novos cursos e abre inscrições para o Vestibular 2026
As provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, e os candidatos poderão escolher entre diversas modalidades de ingresso
A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o Vestibular 2026, que seguem até o dia 9 de dezembro.
As provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, e os candidatos poderão escolher entre diversas modalidades de ingresso, incluindo o uso da nota do Enem (de 2015 a 2024) ou a realização da prova presencial.
Novidades
Entre as principais novidades deste ano, a Unicap lança o bacharelado em Inteligência Artificial, um curso inovador voltado à formação de profissionais aptos a atuar em um dos setores mais promissores do mercado de trabalho.
A universidade também passa a oferecer dois novos cursos tecnológicos: Mídias Sociais Digitais e Banco de Dados, voltados para o universo digital e suas demandas crescentes.
Outra novidade é a ampliação da oferta de modalidades para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, que agora poderão ser cursados tanto presencialmente quanto a distância (EAD).
A mudança busca oferecer mais flexibilidade aos estudantes, permitindo que adaptem seus estudos às próprias rotinas.
Cursos de licenciatura
As licenciaturas também acompanham essa tendência de expansão e modernização. A partir do Vestibular 2026, todos os cursos de licenciatura da Unicap serão ofertados nas modalidades presencial e semipresencial, com exceção de Ciências da Religião, disponível apenas na forma semipresencial.
Com isso, a instituição reforça seu compromisso em garantir acesso ampliado às novas realidades educacionais.
Cursos presenciais
Os candidatos aos cursos presenciais poderão optar entre usar a nota do Enem (2015 a 2024) ou fazer a prova presencial no dia 14 de dezembro.
Já para Medicina, a participação é exclusiva por meio de prova presencial. Aqueles que concorrerem às vagas dos cursos semipresenciais e EAD poderão escolher entre Enem ou prova online, também marcada para o mesmo dia.
Como se inscrever
As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo, como modalidades, turnos e diretrizes das provas, estão disponíveis no site da Unicap.
Cursos oferecidos
Bacharelados
- Administração (presencial e EaD)
- Arquitetura e Urbanismo
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis (presencial e EaD)
- Ciências Econômicas
- Direito
- Enfermagem
- Engenharia Civil
- Engenharia da Complexidade
- Engenharia de Produção
- Farmácia
- Filosofia
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
- Jornalismo
- Inteligência Artificial
- Medicina
- Nutrição
- Psicologia
- Publicidade e Propaganda
- Teologia
Licenciaturas
- Ciências Biológicas (presencial e semipresencial)
- Ciências da Religião (semipresencial)
- Filosofia
- História
- Letras Português
- Letras Português e Inglês
- Matemática
- Pedagogia
Tecnólogos
- Banco de Dados (presencial)
- Gestão de Recursos Humanos (EaD)
- Jogos Digitais (presencial)
- Logística (EaD)
- Mídias Sociais Digitais (presencial)
- Sistemas para Internet (presencial)