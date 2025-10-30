fechar
Unicap anuncia novos cursos e abre inscrições para o Vestibular 2026

As provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, e os candidatos poderão escolher entre diversas modalidades de ingresso

Por Aisha Vitória Publicado em 30/10/2025 às 16:17
As provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, e os candidatos poderão escolher entre diversas modalidades de ingresso - Guga Matos/JC imagem

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o Vestibular 2026, que seguem até o dia 9 de dezembro.

As provas estão marcadas para o dia 14 de dezembro, e os candidatos poderão escolher entre diversas modalidades de ingresso, incluindo o uso da nota do Enem (de 2015 a 2024) ou a realização da prova presencial.

Novidades

Entre as principais novidades deste ano, a Unicap lança o bacharelado em Inteligência Artificial, um curso inovador voltado à formação de profissionais aptos a atuar em um dos setores mais promissores do mercado de trabalho.

A universidade também passa a oferecer dois novos cursos tecnológicos: Mídias Sociais Digitais e Banco de Dados, voltados para o universo digital e suas demandas crescentes.

Outra novidade é a ampliação da oferta de modalidades para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, que agora poderão ser cursados tanto presencialmente quanto a distância (EAD).

A mudança busca oferecer mais flexibilidade aos estudantes, permitindo que adaptem seus estudos às próprias rotinas.

Cursos de licenciatura

As licenciaturas também acompanham essa tendência de expansão e modernização. A partir do Vestibular 2026, todos os cursos de licenciatura da Unicap serão ofertados nas modalidades presencial e semipresencial, com exceção de Ciências da Religião, disponível apenas na forma semipresencial.

Com isso, a instituição reforça seu compromisso em garantir acesso ampliado às novas realidades educacionais.

 

Cursos presenciais

Os candidatos aos cursos presenciais poderão optar entre usar a nota do Enem (2015 a 2024) ou fazer a prova presencial no dia 14 de dezembro.

Já para Medicina, a participação é exclusiva por meio de prova presencial. Aqueles que concorrerem às vagas dos cursos semipresenciais e EAD poderão escolher entre Enem ou prova online, também marcada para o mesmo dia.

Como se inscrever

As inscrições e demais informações sobre o processo seletivo, como modalidades, turnos e diretrizes das provas, estão disponíveis no site da Unicap.

Cursos oferecidos

Bacharelados

  • Administração (presencial e EaD)
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Ciência da Computação
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis (presencial e EaD)
  • Ciências Econômicas
  • Direito
  • Enfermagem
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Complexidade
  • Engenharia de Produção
  • Farmácia
  • Filosofia
  • Fisioterapia
  • Fonoaudiologia
  • Jornalismo
  • Inteligência Artificial
  • Medicina
  • Nutrição
  • Psicologia
  • Publicidade e Propaganda
  • Teologia

Licenciaturas

  • Ciências Biológicas (presencial e semipresencial)
  • Ciências da Religião (semipresencial)
  • Filosofia
  • História
  • Letras Português
  • Letras Português e Inglês
  • Matemática
  • Pedagogia

Tecnólogos

  • Banco de Dados (presencial)
  • Gestão de Recursos Humanos (EaD)
  • Jogos Digitais (presencial)
  • Logística (EaD)
  • Mídias Sociais Digitais (presencial)
  • Sistemas para Internet (presencial)

