Mulheres Inspiram: Evento da Poli-UPE valoriza protagonismo feminino na engenharia
De 29 a 31 de outubro, o INGENIA 2025 reúne conhecimento, inovação, tecnologia e integração entre alunos, professores e convidados especiais
Clique aqui e escute a matéria
Dentro da programação do INGENIA 2025, evento promovido pela Escola Politécnica de Pernambuco (Poli-UPE), o projeto “Mulheres Inspiram” busca valorizar a presença e o protagonismo feminino nas engenharias e nas ciências exatas.
O evento está sendo realizado nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31) e integra a Semana Universitária UPE 2025 (SU-UPE 2025).
Idealizado pelo Comitê de Gênero da Poli, presidido pela professora Maria de Lourdes Mello Guedes Alcoforado, o projeto reúne duas vertentes: “Mulheres em Cena”, realizada nesta quinta-feira, e “Expo Poli Mulher”, em exibição até esta sexta-feira, ambas voltadas à valorização de professoras, servidoras e pesquisadoras que fazem parte da história da instituição.
“Na verdade, é uma luta de todas nós pela conquista da representatividade feminina em todas as áreas”, afirmou a professora de Redação Fernanda Bérgamo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A semana é especialmente encantadora, porque convivemos com mulheres das engenharias, cientistas responsáveis por transformações na sociedade. Isso é muito inspirador, porque estamos em um espaço do ensino superior que abre esse conhecimento para toda a sociedade”, completou.
A docente também destacou o pioneirismo da Poli-UPE e reforçou a importância de incentivar mulheres a abrirem caminhos e serem protagonistas das próprias histórias.
À frente da iniciativa, a professora Maria de Lourdes explicou os objetivos do projeto. “O Mulheres em Cena é uma exposição fotográfica com histórias das mulheres que fazem parte da Poli — professoras, servidoras — e também uma revista com as trajetórias dessas mulheres. Nossa ideia é dar visibilidade a essas histórias, mostrando não apenas rostos, mas competência, artigos científicos, ex-alunas que hoje ocupam espaços importantes e até patentes.”
Pesquisa e inovação
A programação inclui ainda a participação de grupos de pesquisa liderados por professoras e alunas, que apresentam trabalhos de inovação e tecnologia.
“Queremos mostrar às meninas que elas também podem ser engenheiras, cientistas e inventoras. Quando veem essas mulheres em espaços de protagonismo, percebem que podem trilhar esse caminho”, afirmou Maria de Lourdes.
Entre as atividades, destaca-se a Bike Poli, uma experiência interativa que permite ao visitante pedalar e gerar energia, compreendendo, na prática, conceitos de engenharia e sustentabilidade.
“Isso estimula os estudantes a entender o universo da engenharia, que é tão vasto — civil, automação, controle, telecomunicações, física dos materiais. Temos grupos de professoras apresentando esses trabalhos e inspirando as novas gerações”, completou.