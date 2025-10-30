fechar
Enem e Educação | Notícia

Mulheres Inspiram: Evento da Poli-UPE valoriza protagonismo feminino na engenharia

De 29 a 31 de outubro, o INGENIA 2025 reúne conhecimento, inovação, tecnologia e integração entre alunos, professores e convidados especiais

Por Mirella Araújo Publicado em 30/10/2025 às 14:49 | Atualizado em 30/10/2025 às 14:54
O projeto Mulheres em Cena tem como objetivo valorizar a presença e a trajetória das personagens femininas da Escola Politécnica de Pernambuco
O projeto Mulheres em Cena tem como objetivo valorizar a presença e a trajetória das personagens femininas da Escola Politécnica de Pernambuco - Holanda

Clique aqui e escute a matéria

Dentro da programação do INGENIA 2025, evento promovido pela Escola Politécnica de Pernambuco (Poli-UPE), o projeto “Mulheres Inspiram” busca valorizar a presença e o protagonismo feminino nas engenharias e nas ciências exatas.

O evento está sendo realizado nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31) e integra a Semana Universitária UPE 2025 (SU-UPE 2025).

Idealizado pelo Comitê de Gênero da Poli, presidido pela professora Maria de Lourdes Mello Guedes Alcoforado, o projeto reúne duas vertentes: “Mulheres em Cena”, realizada nesta quinta-feira, e “Expo Poli Mulher”, em exibição até esta sexta-feira, ambas voltadas à valorização de professoras, servidoras e pesquisadoras que fazem parte da história da instituição.

“Na verdade, é uma luta de todas nós pela conquista da representatividade feminina em todas as áreas”, afirmou a professora de Redação Fernanda Bérgamo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“A semana é especialmente encantadora, porque convivemos com mulheres das engenharias, cientistas responsáveis por transformações na sociedade. Isso é muito inspirador, porque estamos em um espaço do ensino superior que abre esse conhecimento para toda a sociedade”, completou.

A docente também destacou o pioneirismo da Poli-UPE e reforçou a importância de incentivar mulheres a abrirem caminhos e serem protagonistas das próprias histórias.

À frente da iniciativa, a professora Maria de Lourdes explicou os objetivos do projeto.  “O Mulheres em Cena é uma exposição fotográfica com histórias das mulheres que fazem parte da Poli — professoras, servidoras — e também uma revista com as trajetórias dessas mulheres. Nossa ideia é dar visibilidade a essas histórias, mostrando não apenas rostos, mas competência, artigos científicos, ex-alunas que hoje ocupam espaços importantes e até patentes.”

 

Holanda
Professoras Maria de Lourdes Melo Guedes Alcoforado e Fernanda Bérgamo - Holanda

Pesquisa e inovação

A programação inclui ainda a participação de grupos de pesquisa liderados por professoras e alunas, que apresentam trabalhos de inovação e tecnologia.

“Queremos mostrar às meninas que elas também podem ser engenheiras, cientistas e inventoras. Quando veem essas mulheres em espaços de protagonismo, percebem que podem trilhar esse caminho”, afirmou Maria de Lourdes.

Entre as atividades, destaca-se a Bike Poli, uma experiência interativa que permite ao visitante pedalar e gerar energia, compreendendo, na prática, conceitos de engenharia e sustentabilidade.

“Isso estimula os estudantes a entender o universo da engenharia, que é tão vasto — civil, automação, controle, telecomunicações, física dos materiais. Temos grupos de professoras apresentando esses trabalhos e inspirando as novas gerações”, completou.

Leia também

Deputados mantêm veto de Raquel Lyra a inscrição gratuita no SSA da UPE para alunos da rede pública
Veto

Deputados mantêm veto de Raquel Lyra a inscrição gratuita no SSA da UPE para alunos da rede pública
Docentes da UPE realizam mobilização no Dia dos Professores por valorização da carreira
CARREIRA

Docentes da UPE realizam mobilização no Dia dos Professores por valorização da carreira

Compartilhe

Tags