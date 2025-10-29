IJCPM realiza aulão gratuito para estudantes da rede pública na reta final do Enem 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Faltando poucas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) promove, nesta quinta-feira (30), a 9ª edição do Aulão Pré-Enem, no Teatro RioMar, no Pina.

O evento começa às 13h30 e conta com inscrições gratuitas, oferecendo 500 vagas exclusivas para estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife.

O cadastro pode ser feito através do formulário disponível até às 11h do dia do evento, ou enquanto houver disponibilidade.

Tema do aulão e proposta

Com o tema “Luz, Câmera… Aprovação”, o aulão promete revisar os principais conteúdos cobrados no Enem, abordando as áreas de Linguagens e Redação, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, além de oferecer orientações sobre inteligência emocional, fundamentais para ter um bom desempenho durantes as provas.

A proposta é unir aprendizado e descontração, utilizando referências do cinema para tornar a revisão mais leve e divertida.

Segundo a coordenadora pedagógica do IJCPM, Karla Dantas, o objetivo é proporcionar um momento de revisão e confiança para os estudantes.

“Traremos referências da sétima arte para abordar os conteúdos de forma lúdica, em clima de festival de cinema. O momento é de descontração para que os estudantes estejam tranquilos nos dias das provas”, afirma.

Responsáveis da iniciativa

O curso pré-universitário do IJCPM, que é responsável pelo aulão, atende atualmente 80 jovens que concluíram ou estão concluindo o ensino médio em escolas públicas das comunidades do Pina e Brasília Teimosa.

Desde 2010, a formação já beneficiou quase mil estudantes, com uma média histórica de 32% de aprovação em universidades, índice que chegou a 42% na turma do ano passado.

Karla Dantas reforça que o resultado reflete o compromisso da instituição com a formação integral dos jovens.

“Além das aulas, oferecemos mentorias em pequenos grupos, focadas nas dificuldades específicas de cada estudante, e suporte psicológico. O Aulão Pré-Enem é o ponto culminante desse trabalho, que também abre espaço para jovens de outras comunidades participarem”, destaca.

De acordo com dados do último Censo do Ensino Superior, apenas 21% dos alunos da rede pública conseguem ingressar na universidade no ano seguinte à conclusão do ensino médio, o que torna o trabalho do IJCPM ainda mais relevante para ampliar o acesso ao ensino superior.



