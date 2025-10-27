Quando é o Enem 2025? Veja dias, horários e onde ver o local de prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O documento está disponível na Página do Participante, onde o acesso é feito utilizando o login gov.br (CPF e senha)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta quinta-feira (23), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2025.

O documento está disponível na Página do Participante, onde o acesso é feito utilizando o login gov.br (CPF e senha). No portal é informado o número de inscrição, a data, o horário e local de prova de cada candidato.

Também indica se o participante terá direito a atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

O que é o Cartão de Confirmação?

O Cartão de Confirmação do Enem é um documento digital disponibilizado pelo Inep que reúne todas as informações necessárias para o dia da prova, como o número de inscrição, local de prova, datas e horários do exame, a opção de língua estrangeira escolhida, entre outras.

Mesmo que não seja obrigatório levá-lo impresso, é recomendado para facilitar a localização no dia do exame.

Após consultar o cartão de confirmação, é importante pesquisar o endereço do seu local de prova, verificar a distância e o tempo de deslocamento e, se possível, simular o melhor percurso para se deslocar em um domingo, quando o trânsito e o transporte público podem variar.

Os portões fecham às 13h, mas o Inep orienta que o candidato chegue às 12h ao local de prova.

Aplicação das provas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), no entanto, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá durante o período regular do Enem.

Nesses municípios, o cartão de confirmação será disponibilizado posteriormente.

No primeiro dia de prova, os candidatos responderão questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de fazerem a redação.

Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, totalizando 45 questões por área de conhecimento.



